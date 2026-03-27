26日、投打の軸を欠きながらも大垣日大（岐阜）を倒し、準々決勝に駒を進めたのが山梨学院（山梨）だ。

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今秋ドラフトで1位候補の菰田陽生（3年）が、長崎日大（長崎）との初戦で一塁守備時に、走者と接触して左手首を骨折。それでも大垣日大戦ではベンチ入りし、主将としてチームを盛り上げた。

身長194センチと恵まれた体格で、投げては最速152キロ、打っては高校通算36本塁打。スカウトの間では「プロでも二刀流がこなせる」と評判だ。千葉西シニア時代はメジャー10球団が視察に訪れたこともあったが、本人は高卒でのメジャー入りを否定。吉田洸二監督（56）は、「ウチにもかなりの数のメジャースカウトが来ましたが、NPB志望を発表してからは減りました（笑）。（直接メジャーに）行かないのに1球団1球団ずつ話を聞くのは大変だったので……」と話す。

近年、山梨学院には全国から続々と有望中学生が集まっている。菰田に加え、左腕エースの桧垣瑠輝斗（3年）不在でも勝ち続けるのは、選手層が厚いからこそだろう。そんな山梨学院の選手集めを支えているのがプロ顔負けの練習施設だ。吉田監督が言う。

新築の寮、酸素カプセル、充実のブルペン、砂場

「野球部寮は3棟あり、2棟はここ5年以内の新築です。風呂も大きく、酸素カプセルやトレーニングルームも完備しています。4人1部屋で、洗濯機も部屋ごとに1台。洗濯の順番待ちがないので、先輩後輩のいさかいなどは起きません。学習机も1人1台あります」

施設をつくる際、吉田監督もいくつか要望を出した。

「まずブルペンの充実です。屋外、室内練習場、球場にそれぞれあり、一度に10人が投球練習できます。ブルペンの横には50メートル×10メートルほどの砂場をつくってもらいました。ここで走り込みをするとインナーマッスルを鍛えられるし、シンスプリント（脛骨の骨膜の炎症）も防げる。他にウチが自慢しているのがメディカルサポートの充実です。学校近隣に体のメンテナンスをしてくれる施設や治療院が多いのです」

一方、菰田のようなプロ注目選手が増えることで、「勝ちたいけど無理をさせられない」という葛藤が生まれないか。

「『次のステージに行く子』には最初から無理をさせません。菰田も入学当初から『プロで活躍する』と思っていたので、ゆっくりと才能を伸ばす方針です。今大会でケガをしましたが、順調な成長曲線を描いていますよ。もちろん、『高校野球で完全燃焼したい！』という子には、頑張ってもらっています。扱いが違うことで文句は出ません。誰かが欠場すれば、誰かが試合に出るチャンスが生まれますから」

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日刊ゲンダイはセンバツ出場校の監督に直撃インタビューを実施。「給料」や「ドラ1候補の進路」「選手勧誘の流儀」など、赤裸々に語ってもらった。それらが収録されている関連記事 【監督インタビュー】 も要チェックだ。