２７日前引けの日経平均株価は前日比４５８円３２銭安の５万３１４５円３３銭。前場のプライム市場の売買高概算は１０億５４２６万株、売買代金概算は３兆２６３８億円。値上がり銘柄数は８５４、値下がり銘柄数は６５２、変わらずは７９銘柄だった。



日経平均株価は下落。前日の米株式市場では、米国とイランの停戦交渉が難航するとの警戒感が台頭しＮＹダウは４６９ドル安と値を下げた。米株安を受け、東京株式市場も軟調にスタート。米半導体関連株が下落したことも警戒されるなか、日本のＡＩ・半導体関連株も売られ午前９時５０分過ぎには日経平均株価の下げ幅は一時１０００円を超えた。ただ、日経平均株価の５万２５００円近辺の水準では値頃感からの買いも流入し、売り一巡後は下げ渋った。為替相場は１ドル＝１５９円５０銭前後での値動きとなっている。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞やアドバンテスト＜6857＞、ディスコ＜6146＞が安く、フジクラ＜5803＞や古河電気工業＜5801＞も売られた。ダイキン工業＜6367＞や三井金属＜5706＞も安い。半面、ソフトバンクグループ＜9984＞や三菱重工業＜7011＞が高く、トヨタ自動車＜7203＞や商船三井＜9104＞が値を上げた。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト