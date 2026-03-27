11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！

こんにちは！

GANG PARADEのヤママチミキです！

5/22に公開を控えているスター・ウォーズの新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が様々なところで取り上げられるようになってきて、いよいよだなという気持ちと、今か今かと公開が待ち遠しくて堪らない気持ちでいっぱいです。

そんな『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念して、汐留・日本テレビ 2階日テレホールにて”帰ってきたスター・ウォーズ展”が開催中です！

作品の世界観を堪能できる展示会で、キャラクターのスタチューから様々なアート作品まで、多様な種類の展示物でわくわくが止まりませんでした。

ということで今回は、”帰ってきたスター・ウォーズ展”を紹介していきたいと思います！

なぜ”帰ってきた”なのか、と疑問に思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これはスター・ウォーズシリーズの映画公開が約7年振りということで、映画館にスター・ウォーズが”帰ってきた”ということを表しています。

入口から入ってすぐ、大きなグローグーがお出迎えをしてくれて、展示の前半は『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』に関連したブースが続きます。

書道で書かれた”我らの道”の力強さと説得力に感動。

頭の中ではディン・ジャリンの声で再生されましたね。

巨大な黒板にはマンダロリアンとグローグーが描かれていて、これは実際その場で描いているので、タイミングが良ければ描いている瞬間も見れるそうです。

まだ完成はしていなさそうなのでこれが今後どうなっていくのか楽しみですね！

2025年に開催された｢スター・ウォーズ・セレブレーション｣の際に制作された巨大ねぶたも展示されていました。

再び見ることが出来て嬉しかったです。

日本のアーティストや俳優の方々が、マンダロリアンのヘルメットにアート加工した展示などもあり、可愛いものもかっこいいものもあり、個性豊かで、マンダロリアンの自由さを感じることができて、とてもおもしろい展示だなぁと思いました。

私もやってみたい…！！

展示後半はスター・ウォーズブースとなっていて、ダース・ベイダーやストームトルーパー、R2-D2、C-3POなどのキャラクターたちの等身大スタチューがあったり、STAR WARS FAN JAPANが制作したダンボールで出来たXウイングなど見応え抜群です。

個人的には、この9本のライトセーバーの展示がすごく好きでした。

かっこいい。

やっぱりライトセーバーってかっこいい。

写真ブースもあり、グローグーとの写真も撮ることができました。

撮影後にQRコードをもらってダウンロードできます。

これが無料だなんて、太っ腹すぎませんか。

ありがとうございます！！

展示エリアを抜けた先にはスタンプコーナーがありました。

紙は用意されているのでご心配なく！

私は紙の他に、入場時に頂いたポストカードにもグローグーのスタンプを詰め込んでみました。

スタンプの種類もたくさんあってどういう配置で押すか事前に決めといた方がよかったなぁと思ったので、これから行くという方はぜひ…！

それから、スタンプを押した紙を入れるファイルなども準備しておいた方が良いと思います！

行く日にもよるとは思いますが、私が行った時は入場まで20〜30分ほどかかったり、中でも写真ブースやスタンプも並ぶので、時間に余裕を持って行くことをおすすめします。

開催期間は3/29までと残り期間少ないので、ぜひスター・ウォーズが好きな方、気になっている方、行ってみてください！

文・写真：ヤママチミキ

TOP画像デザイン＆イラスト：ジンボウサトシ

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