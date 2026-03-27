◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

準々決勝第2試合が行われ、10年ぶりの準決勝進出を目指す智弁学園（奈良）と初の春4強を狙う花咲徳栄（埼玉）が対戦した。

花咲徳栄は初回、1死満塁から5番・奥野敬太（3年）が先制適時打。押し出し四球で2点目のあと、8番・中森来翔（3年）、9番・市村心（3年）、1番・岩井虹太郎（3年）の3連続適時打でいきなり6点のビッグイニングをつくった。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。

花咲徳栄は2回にも奥野の2打席連続適時打などで2点を挙げ、8―0としたが、智弁学園もその裏に反撃を開始した。1死満塁から9番・八木颯人（3年）の左犠飛で1点を返すと、3回からは1、2回戦と連続完投勝利の左腕エース・杉本真滉（3年）が4番手として登板。2死から四球を与えたものの無得点に抑えた。

智弁学園はその裏、1死一、三塁から5番・馬場井律稀（3年）の中犠飛で2点目。さらに6番・北川温久（3年）の適時三塁打、7番・多井桔平（2年）の適時二塁打と連続長打でこの回計3点を挙げ、4―8と4点差に詰め寄った。