昨年１２月にはストーカー規制法違反容疑で逮捕

東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で、女性店員が男に刃物で刺されて死亡した事件で、警視庁巣鴨署は２７日、女性が東京都八王子市元本郷町、アルバイトの春川萌衣さん（２１）で、男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（２６）と発表した。

２人は昨年７月まで交際していて、同１２月には春川さんへのストーカー規制法違反容疑で警視庁が広川容疑者を逮捕していた。

事件は２６日夜、同施設２階の「ポケットモンスター」のグッズ販売店で発生。広川容疑者は春川さんの首や腕などを刺した後、自分の首を切り死亡した。同庁は、広川容疑者による殺人事件として捜査している。

同庁によると、２人は２０２３年１２月頃、アルバイト先の八王子市内のファストフード店で知り合い、２４年１０月頃から昨年７月頃まで交際していた。その後、広川容疑者のストーカー行為が始まったといい、同１２月２５日、春川さんが同庁八王子署に相談に訪れた。

同署はこの日、春川さんを自宅に送り届けた際、広川容疑者が近くにいたことから、ストーカー規制法違反容疑で逮捕した。調べに「復縁したかった。反省している」と話したという。

乗ってきた車からは果物ナイフが見つかり、警視庁は今年１月８日、広川容疑者を銃刀法違反容疑で追送検。同１５日には、春川さんに対する盗撮の容疑でも再逮捕していた。広川容疑者は同２９日、ストーカー規制法に基づく禁止命令を受け、翌日、三つの罪で略式起訴されて釈放された。

春川さんは警視庁の助言を受け、２月上旬まで１か月間、親族宅に避難していた。勤務先変更の助言も受けたが、ポケモンセンターで働くのが「夢だった」と話していたという。

警視庁は、３月１２日まで３回、電話で定期連絡するなど、相談を受けた昨年１２月以降、春川さんに計９回接触していた。禁止命令後、広川容疑者が春川さんの自宅や職場に押しかけた状況は、確認されていないという。同庁人身安全対策課は「最善の措置をとったと考えている」としている。