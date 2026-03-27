【マンガ「横浜怪談」】 3月27日 発売 価格：858円

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竹書房は、マンガ「横浜怪談」を3月27日に発売する。B6判、144ページで価格は858円。

マンガ「横浜怪談」は、ホラー小説家である黒史郎氏のご当地怪談小説を原作とした森野達弥氏の作品。黒史郎氏は「サイレントヒルｆ」のノベライズなどを手掛けている。

□「横浜怪談」のページ

【あらすじ】

ガイドブックには載らない横浜へようこそ！

横浜の街にこびりつく因縁と怨念――

黒史郎が記した「禁断のガイド」を、森野達弥が、飄々と戦慄が同居する描線で横浜の闇を完全コミカライズ！

読む者を逃がさない、本格怪談の新たな到達点!!!

試し読み

【作家情報】

原作：黒 史郎（くろ・しろう）氏

小説家として活動する傍ら、実話怪談も多く手掛ける。「実話蒐録集」・「異界怪談」各シリーズ、「実話怪談 黒異譚」、「横浜怪談」、「川崎怪談」など。共著に「怪談七変幻」・「怪談四十九夜」各シリーズなど。

マンガ：森野達弥（もりの・たつや）氏

水木しげる氏の下で修業、1994年「地獄童子」（原作・金田益実氏）でデビュー以降、師匠譲りの妖怪もの、時代劇などを中心に児童メディア、青年誌で活動。主な作品に「もがりの首」、「レジエンテール千年太」、「怪奇タクシー」、「怪談和尚」などがある。ラジオTAMAリバーの「ＳＦ空飛ぶリヤカー！」に出演中。