東海地方はきょう、広く晴れて 日中は上着がいらない暖かさになるでしょう。

【写真を見る】週末は各地でお花見日和に 日曜日は名古屋･岐阜で初夏の陽気 月曜日以降はまとまった雨 愛知･岐阜･三重の天気予報（3/27 昼）

正午前の名古屋市内は、すっきりとした青空が広がっています。この時間の気温は16.4℃で、日差しが暖かく風は穏やかです。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。空気がカラッとして厚手の洗濯物もよく乾きそうです。岐阜県美濃地方を中心に、空気の乾燥にはご注意ください。

最高気温は名古屋で20℃、岐阜で21℃、津では17℃くらいになるでしょう。日差しのもとでは、上着がなくても心地よく過ごせるでしょう。

週末は各地でお花見日和に

【週間予報】

週末も青空が続き、各地でお花見日和になるでしょう。日曜日は名古屋や岐阜などで初夏の陽気になる見込みです。お出かけの際はこまめな水分補給を心がけましょう。来週月曜日から水曜日にかけては、まとまった雨が降る予想です。

日差しが少ない日も、過ごしやすい暖かさは続くでしょう。この先もしばらくは花粉の飛散にご注意ください。