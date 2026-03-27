TVアニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』全64話が、3月27日よりTVerにて順次配信されることが決定。本作がTVerで配信されるのは今回が初となる。

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『鋼の錬金術師』は、『月刊少年ガンガン』（スクウェア・エニックス刊）で連載された荒川弘の大人気コミック。亡き母を甦らせるために禁忌を犯したエドワード・エルリックとアルフォンス・エルリックの兄弟が、失ったものを取り戻すため「賢者の石」を探す旅に出る物語だ。2003年の初TVアニメ化、2005年の『劇場版 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者』公開を経て、2009年に2回目のTVアニメ化となる本作『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』が放送された。2017年と2022年には山田涼介主演で実写映画化もされている。

本作では、主人公・エルリック兄弟の絆を中心に物語を展開しつつ、錬金術の有り様や、軍事国家で繰り広げられる謀略、多種多様な登場人物たちの行動や心情が描かれる。

今回の配信は、荒川が現在『月刊少年ガンガン』で連載している漫画『黄泉のツガイ』のTVアニメが、4月4日よりTOKYO MXほかにて連続2クールで放送されることを受けての実施。3月27日に第1話～第6話が一挙配信され、3月28日からは毎日1話ずつ順次配信される。視聴可能期間は各話配信開始より1週間となる。

（文＝リアルサウンド編集部）