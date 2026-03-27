ナゲッツが4連勝…ヨキッチとマレーのオールスターデュオがNBA史上4組目の快記録

3月26日（現地時間25日、日付は以下同）。デンバー・ナゲッツは、ホームのボール・アリーナでダラス・マーベリックスに142－135で勝利し、連勝を4へと伸ばした。

18度のリードチェンジを数えたこの試合で、ナゲッツのオールスターデュオが大暴れ。エースガードのジャマール・マレーは前半だけで33得点、第4クォーターにも17得点を集中砲火し、ゲームハイの53得点に6リバウンド4アシスト。ビッグマンのニコラ・ヨキッチが23得点21リバウンド19アシストのトリプルダブルをたたき出した。

さらに、ナゲッツではベンチスタートのペイトン・ワトソンが21得点4リバウンド3アシスト、キャメロン・ジョンソンが12得点3アシスト、クリスチャン・ブラウンが11得点3リバウンド4アシストを残している。

翌27日を終えて、ナゲッツはウェスタン・カンファレンス4位の46勝28敗。8シーズン連続のプレーオフ出場へ向けて前進していると言えるだろう。

ヨキッチは今シーズンのトリプルダブル数を30回とし、2シーズン連続の30回超え。複数のシーズンで30回以上のトリプルダブルを達成したのは、ラッセル・ウェストブルック（サクラメント・キングス）とヨキッチのみとなった。

また、マレーが今シーズン2度目の50得点ゲームを飾ったことで、今シーズンのナゲッツはヨキッチ（2度）とマレーの2選手が複数回の50得点超え。『ESPN Insights』によると、1シーズンで同じチームに所属する2選手が複数回の50得点ゲームを達成したのはNBA史上わずか4度目とのこと。

ナゲッツが誇るオールスターデュオは、1961－62シーズンのロサンゼルス・レイカーズ（エルジン・ベイラーが5度、ジェリー・ウェストが2度）、2021－22シーズンのブルックリン・ネッツ（ケビン・デュラントが3度、カイリー・アービングが2度）、2023－24シーズンのフィラデルフィア・セブンティシクサーズ（ジョエル・エンビードが3度、タイリース・マクシーが3度）に次ぐ快挙となった。



Jamal Murray dropped 53 points on Wednesday, his second 50-point game of the season.

The only teams in NBA history to have multiple players record multiple 50-point games in a season:

- 1961-62 Lakers: Elgin Baylor (5), Jerry West (2)

- 2021-22 Nets: Kevin Durant (3), Kyrie… https://t.co/PhBv0JatTB

- ESPN Insights (@ESPNInsights) March 26, 2026

【動画】マブス対ナゲッツ戦のハイライト！





