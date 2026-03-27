5月15日に全国公開される山下智久主演映画『正直不動産』の新場面写真が公開された。

参考：映画『正直不動産』に吹石一恵、岩粼大昇、山粼努が出演 挿入曲は山下智久×JUNGWON

累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック』連載中の漫画（漫画：大谷アキラ・原案：夏原武・脚本：水野光博／既刊20巻）を原作としたビジネスコメディドラマ『正直不動産』。2022年4月期にNHK総合でシーズン1が放送され、2024年1月にはスペシャルドラマ、続編となるシーズン2、2025年2月にはスピンオフ・スペシャルドラマが放送された。ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地と、後輩社員で“カスタマーファースト命”の月下咲良の二人が、家を売る人、そして求める人を相手に、正直さと誠実さだけを武器に海千山千の不動産業界で悪戦苦闘する姿が描かれた。

日本映画への出演は9年ぶりとなる山下が主人公・永瀬、福原遥が月下をそれぞれ演じるほか、市原隼人、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、見上愛、松本若菜、ディーン・フジオカ、大地真央、倉科カナ、高橋克典、草刈正雄がドラマ版に続き続投。監督は川村泰祐、脚本は根本ノンジがそれぞれ続投する。

『S-最後の警官-奪還 RECOVERY OF OUR FUTURE』以来、約11年ぶりの映画出演となる吹石は、女手ひとつで農園を切り盛りするトマト農園の地主・道畑早苗を演じる。ドラマ『正直不動産』シリーズのファンだったという吹石は、「短い時間ではありましたが、すごくチームワークのいいスタッフ、キャストみなさんの中に入れていただき、心地よい時間を過ごさせていただきました」と出演の喜びを語った。

岩粼は、月下の同級生でミュージシャンの山口ヒロト役を演じる。かつて“ライアー永瀬”と呼ばれていた時代の永瀬が仲介した物件に住んでいるが、「定期借家契約」を理由に立ち退きを宣告され、家賃滞納や近隣トラブルで行き場をなくしてしまう役どころ。岩崎は、「みなさんアットホームに迎え入れてくれたこと、すごくうれしく、楽しかったです。素晴らしいモノづくりができたかと思います」とコメントした。

公開された場面写真には、永瀬の元同僚でありライバルの不動産ブローカー・桐山（市原隼人）と道畑が不穏な雰囲気の中で話している様子や、ヒロトが笑顔で路上弾き語りをする姿、ヒロトが月下と重苦しい雰囲気で話し合う様子などが切り取られている。

コメント吹石一恵（道畑早苗役）短い時間ではありましたが、すごくチームワークのいいスタッフ、キャストみなさんの中に入れていただき、心地よい時間を過ごさせていただきました。

岩粼大昇（KEY TO LIT）みなさんアットホームに迎え入れてくれたこと、すごくうれしく、楽しかったです。素晴らしいモノづくりができたかと思います。（文＝リアルサウンド編集部）