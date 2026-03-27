E&Iクリエイション株式会社はSG-imageブランド初となる中判ミラーレスカメラ対応の交換レンズ「SG-image 75mm F1.2」を3月27日（金）に発売した。希望小売価格は12万8,000円。

35mm判換算で約59mm相当の画角を持つMF交換レンズ。対応マウントは富士フイルムGマウントとハッセルブラッドXマウントの2種類で、前者が世界200本、後者が世界100本の数量限定での取り扱いとなる。

光学系は6群7枚構成を採用し、うち4枚に高屈折率レンズを用いている。

装着イメージ

装着イメージ

撮影イメージ（提供：E&Iクリエイション株式会社）

撮影イメージ（提供：E&Iクリエイション株式会社）

対応撮像画面サイズ：中判フォーマット カラー：ブラック 焦点距離：75mm（35mm判換算59mm相当） フォーカスモード：MF 絞り範囲：F1.2-16 絞り羽根枚数：12枚 レンズ構成：6群7枚（高屈折率レンズ4枚含む） 最短撮影距離：0.6m フィルター径：Φ72mm 外形寸法：Φ77×74.6mm（G）／Φ77×83.1mm（X) 質量：約640g（G）／約645g（X） 付属品：レンズキャップ、リアキャップ