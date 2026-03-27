「私かと思った」犬が見せた不意打ちの“気まずい顔”に46万人が爆笑
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■「私かと思った」犬が見せた不意打ちの“気まずい顔”に46万人が爆笑
Instagramで、あるフレンチブルドッグの男の子が見せた「人間味あふれるリアクション」が大きな話題を呼んでいます。「笑いが止まらない」「中に人が入っているのでは？」といったコメントが集まり、46万いいねを超える反響となっています。
■まるで休日のお父さん？不意打ちの帰宅で見せた「気まずい顔」
普段、投稿主さんが帰らないはずの時間帯。静かにドアを開けてリビングをのぞくと、リラックスしきったエル君の姿がありました。
ソファの上で仰向けになり、無防備にお腹を出して、一人の時間を満喫している様子。まるでお休みの日にリビングでゴロゴロしている人間そのものです。
投稿主さんの視線に気づいた瞬間に慌ててムクッと起き上がります。
「あれ、なんで今いるの…？」と言わんばかりの、絶妙に気まずそうな表情を見せます。見られてはいけないものを見られたようなバツの悪そうな顔が、たまらなく愛くるしいです。
コメント欄には「パートナーが帰ってきたときの私と同じリアクションだ（笑）」「気まずそうな顔が可愛すぎる」といった声が寄せられています。
■投稿主さんに聞く“大反響”の裏側
今回の投稿について、フレンチブルドッグ♂エル（@frenchbulldog_el）くんの投稿主さんにお話を伺いました。
―いいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
「いいねの通知が止まらず、初めてのことでビックリして通知をOFFにしました」
―バズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
「散歩中に、インスタを見た方に話しかけられたときは驚きました」
―印象的なコメントや反響があれば教えてください！
「エルの様子を自分や家族に置き換えてコメントする方が多くて面白かったです」
―いつも帰宅した際に、エルくんはどのように待っていてくれるのでしょうか？
「家族愛は強そうなのですが、特に出迎えはしてくれないんです（笑）」
―最近のエルくんの様子や面白かったエピソードを教えてください。
「ヘルニア手術から復活してくれて、元気を取り戻してくれて嬉しいです」
―いいねの数が伸びてきたときの気持ちを教えてください
「投稿から5ヶ月ほど経ちますが、いまだに毎日いいねしてくれる方がいて嬉しいです」
■エルくんの個性が光る日常投稿
飼い主さんのアカウントには、今回の投稿以外にも、エルくんの個性が光る写真や動画が並んでいます。
たとえば、エルくんのソファでのくつろぎ方。
エルくんは丸まって寝るのではなく、背もたれを上手に使って、まるで人間のように腰を下ろします。独特すぎる「着席スタイル」は、隣に座って一緒にテレビを見たくなるような、不思議な安心感があります。
お父さんがエル君の体に顔をうずめて「犬吸い」を満喫中。その様子をこっそり激写されてしまいます。
されるがままのエルくんの複雑な表情に、思わず笑みがこぼれます。
お散歩中には意外な積極性を見せることもあります。近くにいるボーダーコリーちゃんとお近づきになりたくて、グイグイと身を乗り出すエル君。お母さんに必死で止められながらも、お友達になりたくてたまらない様子です。
笑顔と癒しを届けてくれるエルくん。
エルくんのチャーミングな表情や、思わずツッコミを入れたくなるような姿は、“フレンチブルドッグ♂エル（@frenchbulldog_el）“くんでチェックしてみてくださいね。
文＝花谷瑛奈