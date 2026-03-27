斉藤和義のスタッフ公式Instagramが更新され、THE YELLOW MONEKYの吉井和哉、ウルフルズのトータス松本との3ショットを公開した。

【写真】斉藤和義、吉井和哉、トータス松本の1966年生まれ“同い年”の3人による仲睦まじいショット

■和気あいあいとした雰囲気の“1966年生まれ”同い年トリオ

1966年“丙午”生まれのミュージシャンが大集結したスペシャルライブ『ROOTS 66 -NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa』が、3月20日に東京ガーデンシアターで、22日に大阪城ホールで開催。還暦を目前に控えたレジェンドたちの共演に会場は熱狂の渦に包まれた。

3月27日放送のフジテレビ『めざましテレビ』では、興奮冷めやらぬ大阪公演の模様が独占特集された。ライブ映像に加え、斉藤、吉井、トータスという豪華トリオのインタビューもオンエア。

本投稿は、番組放送の告知と共にオフショットが公開。中央で弾けるような笑顔を見せダブルピースをするトータス、少し照れくさそうにダブルピースする斉藤、ポケットに手を入れ上を向いて微笑む吉井が並んでいる（1枚目）。さらに、番組マスコットの“めざましくん”を手に持ち、インタビューに応じているリラックスした姿（2枚目）も公開。

SNSには「3人の笑顔が素敵」「豪華すぎる」「素敵な三銃士ですね」「朝からハッピー」「今もかっこいい！」と喜ぶファンの声が集まっている。

■“めざましくん”を手に持ったインタビュー中の3ショットも

『めざましテレビ』の公式Xにも3ショットが公開された。投稿には「1966年生まれのミュージシャンが集結したライブ『ROOTS66』の裏側をめざましが独占密着取材 トータス松本さんなど66男子は小泉今日子さんなどの66女子にノックダウン!?」とコメント。公開されたのは、それぞれが“めざましくん”を手に取り、インタビューに臨んでいる一幕。クシャッとした満面の笑みを浮かべる吉井を、斉藤とトータスが微笑みながら見つめる構造。同い年ならではの楽しそうな空気感と現場の多幸感が伝わる1枚だ。

SNSでは「吉井さんの笑顔がまぶしい」「可愛い可愛い」「このショット最高」「めざましくんの持ち方にも性格が」と沢山のコメントが寄せられている。

■コール＆レスポンスをしながら観客と一緒に記念撮影

『ROUTS66』の公式Instagramにて、番組告知を兼ねたライブ動画が公開。大阪城ホールでの観客と共に出演者たちが拳を突き上げる圧巻の光景。コール＆レスポンスが響き渡る中、ステージ上で集合写真を撮影する様子が収められている。