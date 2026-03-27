これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の一部地域と佐渡にシモ注意報、上・中・下越にナダレ注意報が発表されています。県内では、28日(土)朝はシモに対する農作物の管理に注意が必要です。



◆27日(金)これからの天気

雲が広がっているところも次第に抜けて、広い範囲で晴れるでしょう。風も穏やかに経過する見込みです。

降水確率は、20%以下と低くなっています。



◆27日(金)の予想最高気温

最高気温は、13～15℃の予想です。

昨日と同じくらいかやや高く過ごしやすい陽気でしょう。昼間は日差しが暖かく感じられそうです。