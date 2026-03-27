　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万2920円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3145.33円に対しては225.33円安。出来高は2万5498枚となっている。

　TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比5.5ポイント高、現物終値比25.07ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52920　　　　　-200　　　 25498
日経225mini 　　　　　　 52925　　　　　-195　　　432843
TOPIX先物 　　　　　　　　3607　　　　　+5.5　　　 50949
JPX日経400先物　　　　　 32715　　　　　 +40　　　　1570
グロース指数先物　　　　　 700　　　　　　+8　　　　3682
東証REIT指数先物　　　　1894.5　　　　　　-4　　　　　56

株探ニュース