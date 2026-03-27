日経225先物：27日正午＝200円安、5万2920円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万2920円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3145.33円に対しては225.33円安。出来高は2万5498枚となっている。
TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比5.5ポイント高、現物終値比25.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52920 -200 25498
日経225mini 52925 -195 432843
TOPIX先物 3607 +5.5 50949
JPX日経400先物 32715 +40 1570
グロース指数先物 700 +8 3682
東証REIT指数先物 1894.5 -4 56
株探ニュース
TOPIX先物期近は3607ポイントと前日比5.5ポイント高、現物終値比25.07ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52920 -200 25498
日経225mini 52925 -195 432843
TOPIX先物 3607 +5.5 50949
JPX日経400先物 32715 +40 1570
グロース指数先物 700 +8 3682
東証REIT指数先物 1894.5 -4 56
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