【高松宮記念／データ攻略】サトノレーヴとパンジャタワーの「買い or 消し」　GI馬も沈んだ“鬼門”該当の人気馬は

今週は中京競馬場で高松宮記念（芝1200m）が行われる。フルゲートの一戦にGI馬4頭をはじめとしたスプリンターが覇を競う。

ここでは、過去10年からサトノレーヴとパンジャタワーにフォーカスしたデータを取り上げる。

■サトノレーヴに“ベタ買いOK”データ浮上

昨年の本レースはJ.モレイラの手綱に導かれての勝利。スプリントGI2勝めと連覇を狙うのがサトノレーヴだ。香港スプリント3着から臨んだ当時と異なり、今年は同レース9着からの参戦。ピークアウトを懸念する声もあるが、データが下した結論は？

・父ロードカナロア×母父サクラバクシンオー【2.0.1.2】

本馬はもちろんのこと、12番人気1着ファストフォース、17番人気3着キルロードと超人気薄の激走馬も複数輩出。単複回収率は300％オーバーとなっており、父ロードカナロア×母父サクラバクシンオー該当馬は“ベタ買いOK”の最強配合と言えよう。

サトノレーヴについて補足すると、香港の枠を飛び応えた現役世界最強スプリンター・カーインライジングと2度にわたって接戦歴がある数少ない日本馬。仮にカーインライジングがここにいたら……そう考えると何も迷うことはないはずだ。日本馬同士の戦いなら格上扱いで良いだろう。

■パンジャタワーに「0.0.1.9」の“鬼門”

同じGI馬でも、パンジャタワーには鬼門データが。昨年のNHKマイルCなど、国内の左回りは4戦3勝。キーンランドCを制したスプリント戦に替わる点もプラス材料と言える1頭だが、今回この馬に課せられたシチュエーションがこちら。

・馬番1番の成績【0.0.1.9】

このなかにはセイウンコウセイ、マッドクールといった前年覇者も該当。フルゲートで先入れの奇数番が与える影響は計り知れず、1枠1番はまさに“鬼門”と言える馬番となってしまっているのだ。

パンジャタワーにとって今回は、前走海外レースを経て臨む帰国初戦。調整過程における不安も拭い去れない現状を考えると“消し”という最終ジャッジが妥当なのかもしれない。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。