3月30日付で異動する県警の滝澤依子本部長が離任会見に臨みました。滝澤本部長は3月30日付で関東管区警察局長に異動します。



会見では、2024年3月からの在任中、職員が十分に力を発揮できる組織づくりに注力したと述べ「多くの職員から生の声を聞くことができた」と振り返りました。また、印象に残った出来事としては、2025年過去最悪の被害額(14億5260万円)となった特殊詐欺などを挙げました。



■県警 滝澤依子本部長

「匿名・流動型犯罪グループに敢行されているものでありまして、やはりまだまだ深刻だと思っております。引き続きこの件は全力での取り組みが必要。」



後任には、警察大学校特別捜査幹部研修所長の櫻井美香警視監が就任します。