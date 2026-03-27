「サニーシールドAg+」が、水拭き掃除機の泡トラブルを解消する新処方で特許取得
エイチ・アンド・ジェイは、主力製品「サニーシールドAg+」において、発泡を抑制する消泡剤入り処方の特許を取得した。
サニーシールドAg+をベースに開発
近年普及している水拭き機能付きロボット掃除機などでは、洗浄剤の泡立ちによるセンサー誤作動や故障が課題となっていた。主力製品「サニーシールドAg+」では、清掃機器のタンク内等で課題となる「過剰な泡立ち」を物理的に抑える処方として特許を取得。機器トラブルのリスクを抑えた衛生対策が可能となる。
洗浄剤の泡立ちを防ぎ、機器トラブルのリスクを抑える
現在、この新処方を活かし、家庭向け清掃機器を扱うメーカーとの共同開発も視野に入れて実機検証を検討している。片付けにより床のモノが減ることでロボット掃除機の普及が進むという市場の親和性に着目し、現場の知見を液剤開発に反映させる。
サニーシールドAg+をベースに開発
近年普及している水拭き機能付きロボット掃除機などでは、洗浄剤の泡立ちによるセンサー誤作動や故障が課題となっていた。主力製品「サニーシールドAg+」では、清掃機器のタンク内等で課題となる「過剰な泡立ち」を物理的に抑える処方として特許を取得。機器トラブルのリスクを抑えた衛生対策が可能となる。
洗浄剤の泡立ちを防ぎ、機器トラブルのリスクを抑える
現在、この新処方を活かし、家庭向け清掃機器を扱うメーカーとの共同開発も視野に入れて実機検証を検討している。片付けにより床のモノが減ることでロボット掃除機の普及が進むという市場の親和性に着目し、現場の知見を液剤開発に反映させる。