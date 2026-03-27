『呪術廻戦』乙骨憂太のプロテイン登場！ 満たされない気持ちに寄り添う一杯「純白のデザートプロテイン」
プロテインブランド『be LEGEND（ビーレジェンド）』を展開する株式会社Real Styleは、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」とのコラボレーションプロテインを、2026年3月27日正午よりビーレジェンド公式オンラインストアにて数量限定で発売する。
【写真】かっけぇ！『呪術廻戦』乙骨憂太プロテインの限定シェイカー
2026年1月から放送が開始されたTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」。作品の中で登場する石流龍が乙骨憂太に対して放つ「デザート」というキーワードから着想を得て、コラボ第3弾は乙骨憂太の「純白のデザートプロテイン」をお届けする。
作品の中で石流龍は「俺の人生にはデザートがなかった」と口にし、乙骨憂太に対して「オマエが俺のデザートか!?」と話します。乙骨憂太を“デザート”になぞらえ、その戦いを心から楽しむ、そんな描写が作中で印象的に描かれた。
この足りない感覚は、日常にもある。頑張った一日の終わりに残る、なんとなく満たされない感覚。もう少しだけ満たされたいという「漠然とした渇き」。そんな日常の中にある、満たされない気持ちに寄り添う一杯として生まれた、フレーバーはソフトクリーム風味。乙骨憂太の「純白のデザートプロテイン」が、あなたの心と身体を満たす。
■乙骨憂太の指輪が刻まれた限定デザインのシェイカーが登場
第3期「死滅回游」の限定デザインで、リカと接続するために必要な、乙骨憂太の指輪。プロテインと接続するために必要なシェイカー。その関係を重ね合わせ、乙骨憂太の指輪を描いたシェイカーが登場する。
■商品ラインアップ
【数量限定6000袋】ホエイプロテイン ソフトクリーム風味
（900g/約30食分） 価格：3980円（税込）
ビーレジェンド 乙骨憂太 ダンベルシェイカー
価格：570円（税込）
【写真】かっけぇ！『呪術廻戦』乙骨憂太プロテインの限定シェイカー
2026年1月から放送が開始されたTVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游」。作品の中で登場する石流龍が乙骨憂太に対して放つ「デザート」というキーワードから着想を得て、コラボ第3弾は乙骨憂太の「純白のデザートプロテイン」をお届けする。
この足りない感覚は、日常にもある。頑張った一日の終わりに残る、なんとなく満たされない感覚。もう少しだけ満たされたいという「漠然とした渇き」。そんな日常の中にある、満たされない気持ちに寄り添う一杯として生まれた、フレーバーはソフトクリーム風味。乙骨憂太の「純白のデザートプロテイン」が、あなたの心と身体を満たす。
■乙骨憂太の指輪が刻まれた限定デザインのシェイカーが登場
第3期「死滅回游」の限定デザインで、リカと接続するために必要な、乙骨憂太の指輪。プロテインと接続するために必要なシェイカー。その関係を重ね合わせ、乙骨憂太の指輪を描いたシェイカーが登場する。
■商品ラインアップ
【数量限定6000袋】ホエイプロテイン ソフトクリーム風味
（900g/約30食分） 価格：3980円（税込）
ビーレジェンド 乙骨憂太 ダンベルシェイカー
価格：570円（税込）
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