東尾理子、長女10歳の誕生日会を披露 父・修氏も祝福「早過ぎてビックリ」「おめでとう」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（50）が25日、自身のインスタグラムを更新。長女の10歳の誕生日を祝った様子を公開した。
【写真】「早過ぎてビックリ」東尾理子が公開した長女10歳の誕生日会の様子
「同じ誕生日のお友達ファミリーと、家族でお祝い」と明かし、焼肉店でのにぎやかな誕生日会の様子を披露。友人らと料理を囲む和やかなひとときが収められているほか、父で野球解説者の東尾修氏（75）が孫と触れ合う姿も写されており、三世代での温かな交流がうかがえる。
東尾は「私とタイプが違う個性溢れる娘 世界を広げてもらってる」と、長女への思いも吐露。「10歳おめでとう」と祝福の言葉を贈った。
この投稿には、「長女さんお誕生日おめでとう」「早過ぎてビックリ」「みんなでエキサイティング〜素敵な1年を過ごしてください」といった祝福の声が寄せられている。
【写真】「早過ぎてビックリ」東尾理子が公開した長女10歳の誕生日会の様子
「同じ誕生日のお友達ファミリーと、家族でお祝い」と明かし、焼肉店でのにぎやかな誕生日会の様子を披露。友人らと料理を囲む和やかなひとときが収められているほか、父で野球解説者の東尾修氏（75）が孫と触れ合う姿も写されており、三世代での温かな交流がうかがえる。
東尾は「私とタイプが違う個性溢れる娘 世界を広げてもらってる」と、長女への思いも吐露。「10歳おめでとう」と祝福の言葉を贈った。
この投稿には、「長女さんお誕生日おめでとう」「早過ぎてビックリ」「みんなでエキサイティング〜素敵な1年を過ごしてください」といった祝福の声が寄せられている。