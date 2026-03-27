動物たちと春を満喫。お台場と心斎橋で「春の動物お花見フェス」開催
FULFILL FORが運営する「アニミルお台場店」「同 心斎橋店」は、3月20日〜4月22日まで「春の動物お花見フェス」を開催する。
左)お花見アニミル湯(お台場店のみ) 右)季節限定ドリンク
期間中は、桜に彩られた室内外の特設エリアで、天候を気にせず動物たちとのお花見を楽しめる。お台場店のテラスでは桜の下でカピバラが温泉に浸かる「お花見アニミル湯」が登場。華やかな限定ドリンク「桜あんミルク」も販売する。
両店とも、期間中は店内のパークエリアが期間限定のお花見会場へと切り替わる。特設フォトブースも用意し、桜と猫・犬との記念撮影もできる。
左)パークエリア(お花見Ver.) 右)特設フォトブース
期間中はイースターにちなみ、実物のダチョウの卵に触れて強度を学ぶ解説や、土日祝限定のエッグハント、世界最大級のうさぎ「フレミッシュジャイアント」との記念撮影会など、体験型企画も多数実施する。
動物本来の行動を引き出す環境エンリッチメントを取り入れた「もぐもぐイベント」もイースター仕様で実施する。お台場店ではキンカジュー、心斎橋店ではビントロングが卵型フィーダーからおやつを探す様子を飼育員が解説する。
左)イースター特別企画 卵の強さを体験イベント 右)特設フォトブース
左)お花見アニミル湯(お台場店のみ) 右)季節限定ドリンク
期間中は、桜に彩られた室内外の特設エリアで、天候を気にせず動物たちとのお花見を楽しめる。お台場店のテラスでは桜の下でカピバラが温泉に浸かる「お花見アニミル湯」が登場。華やかな限定ドリンク「桜あんミルク」も販売する。
左)パークエリア(お花見Ver.) 右)特設フォトブース
期間中はイースターにちなみ、実物のダチョウの卵に触れて強度を学ぶ解説や、土日祝限定のエッグハント、世界最大級のうさぎ「フレミッシュジャイアント」との記念撮影会など、体験型企画も多数実施する。
動物本来の行動を引き出す環境エンリッチメントを取り入れた「もぐもぐイベント」もイースター仕様で実施する。お台場店ではキンカジュー、心斎橋店ではビントロングが卵型フィーダーからおやつを探す様子を飼育員が解説する。
左)イースター特別企画 卵の強さを体験イベント 右)特設フォトブース