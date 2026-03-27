夏フェス『京都大作戦2026』第1弾出演アーティスト発表 10-FEETを含め12組【一覧】
京都恒例の夏の音楽フェス『京都大作戦2026〜夏フェスキックオフ！情熱のパスを繋ぎな祭〜』の第1弾出演アーティストが27日、発表された。
【画像】『京都大作戦2026』第1弾出演アーティスト一覧ビジュアル
主催する10-FEETを含め12組が決定。あわせて、オフィシャル2次受付が始まった。
■開催日時
2026年7月4日（土）・5日（日）午前9時30分開場／11時開演
※雨天決行／荒天中止
■会場
京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
第1弾出演アーティスト発表
KUZIRA
くるり
coldrain
THE ORAL CIGARETTES
dustbox
w.o.d.
10-FEET
Dragon Ash
HEY-SMITH
マキシマム ザ ホルモン
ヤバイTシャツ屋さん
ROTTENGRAFFTY
※50音順
※出演日は後日発表
※10-FEETは2日間とも出演
【画像】『京都大作戦2026』第1弾出演アーティスト一覧ビジュアル
主催する10-FEETを含め12組が決定。あわせて、オフィシャル2次受付が始まった。
■開催日時
2026年7月4日（土）・5日（日）午前9時30分開場／11時開演
※雨天決行／荒天中止
■会場
京都府立山城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ
第1弾出演アーティスト発表
KUZIRA
くるり
coldrain
THE ORAL CIGARETTES
dustbox
w.o.d.
10-FEET
Dragon Ash
HEY-SMITH
マキシマム ザ ホルモン
ヤバイTシャツ屋さん
ROTTENGRAFFTY
※50音順
※出演日は後日発表
※10-FEETは2日間とも出演