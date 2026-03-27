Kis-My-Ft2藤ヶ谷太輔、『cyan』初表紙 私物取り入れたヴィンテージスタイルを披露
6人組グループ・Kis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔が、4月27日発売の『cyan issue 44 spring 2026』で同誌初登場にして初表紙を飾る。デビュー15周年目を迎えた今もなお、自身のスタイルを更新し続ける藤ヶ谷が12ページにわたり登場する。
【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔
私物のジュエリーやベルトも取り入れたスタイリングで撮影に臨み、自分らしいバランスをより立体的に表現。デニムやヴィンテージを自在に素敵に着こなす。年齢を重ねることへの向き合い方やそれに呼応するスタイルの変化、グループとして歩んできた時間、また、4月6日にデジタルリリースされるKis-My-Ft2新曲「HEARTLOUD」 (TVアニメ『MAO』オープニングテーマ)などについて語ったインタビューにも注目だ。
今号のテーマは「new perspective（ニューパースペクティブ）」。物事をこれまでとは違う角度から見つめ直し、新しい視点や価値観を見つけていくという意味を込めている。今号から日英バイリンガル仕様となり、ロンドンをベースにヨーロッパ、アメリカ、アジアなどグローバルに展開。これから、ビューティ、ファッション、ライフスタイル、音楽、アート、デザイン、そして言葉を通して、「何が美しいか」ではなく「どのように見るか」を問い続ける。
そのほかMAYUKA（NiziU）、ふみの、南琴奈、青木瞳をフィーチャー。それぞれビューティ＆ファッションビジュアルとロングインタビューを通して、多面的な魅力をたっぷりと届ける。
【写真】さわやかな色気を放つ藤ヶ谷太輔
私物のジュエリーやベルトも取り入れたスタイリングで撮影に臨み、自分らしいバランスをより立体的に表現。デニムやヴィンテージを自在に素敵に着こなす。年齢を重ねることへの向き合い方やそれに呼応するスタイルの変化、グループとして歩んできた時間、また、4月6日にデジタルリリースされるKis-My-Ft2新曲「HEARTLOUD」 (TVアニメ『MAO』オープニングテーマ)などについて語ったインタビューにも注目だ。
そのほかMAYUKA（NiziU）、ふみの、南琴奈、青木瞳をフィーチャー。それぞれビューティ＆ファッションビジュアルとロングインタビューを通して、多面的な魅力をたっぷりと届ける。