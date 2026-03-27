旬の魚や鎌倉野菜を巻いて味わう。鎌倉の懐石料理店が人気メニューを刷新して提供開始
鎌倉の懐石料理店「馳走かねこ」は、リブランディングに伴うランチリニューアルとして、人気メニューを刷新した「鎌倉彩り手巻き寿司御膳」(3,500円)の提供を再開した。
鎌倉彩り手巻き寿司御膳
同メニューは、同店が期間限定で提供していた人気メニュー『彩り手巻き寿司』に、新たに黒豆きな粉わらび餅と自家製茶碗蒸しが加わったもの。三崎の鮪やカンパチ、サーモン、桜鱒の西京焼き、釜揚げしらす、鎌倉野菜など彩り豊かな具材を客自身が巻いて楽しめる。
自家製茶碗蒸し
黒豆きな粉のわらび餅 抹茶黒蜜がけ
黒石プレートに美しく盛られた自家製の具材は、海苔とご飯がおかわり無料。落ち着いた和の空間で、観光客から地元住民まで幅広い層にゆったりとした贅沢な時間を提供する。
追加メニューとして、同店名物の「出汁が香る中華そば」や、「北鎌倉の湧水を用いたクラフトコーラ」も用意する。平日は要予約、土日祝日は予約必須となる。
鎌倉彩り手巻き寿司御膳
同メニューは、同店が期間限定で提供していた人気メニュー『彩り手巻き寿司』に、新たに黒豆きな粉わらび餅と自家製茶碗蒸しが加わったもの。三崎の鮪やカンパチ、サーモン、桜鱒の西京焼き、釜揚げしらす、鎌倉野菜など彩り豊かな具材を客自身が巻いて楽しめる。
自家製茶碗蒸し
黒豆きな粉のわらび餅 抹茶黒蜜がけ
黒石プレートに美しく盛られた自家製の具材は、海苔とご飯がおかわり無料。落ち着いた和の空間で、観光客から地元住民まで幅広い層にゆったりとした贅沢な時間を提供する。
追加メニューとして、同店名物の「出汁が香る中華そば」や、「北鎌倉の湧水を用いたクラフトコーラ」も用意する。平日は要予約、土日祝日は予約必須となる。