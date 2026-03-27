◇ナ・リーグ ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が26日（日本時間27日）、本拠でのダイヤモンドバックスとの今季開幕戦に「1番・DH」で先発出場。第5打席は中飛に倒れ、凡退した。

8─2の8回1死一塁の第5打席は相手5番手・ホフマンに対し3ボール1ストライクからの5球目、真ん中付近の直球を狙ってフルスイングも打ち上げてしまい、中飛に倒れた。

初回の第1打席は相手先発・ギャレンに対し2ボール2ストライクからの5球目、ナックルカーブを捉えて右前に運び、今季初打席でいきなり安打をマーク。3回1死の第2打席は左飛に倒れた。

パヘスの3ランで逆転した直後の5回無死一塁の第3打席は冷静に四球を選んで出塁し、好機を拡大。スミスの適時内野安打につなげた。7回の第4打席は死球を受けて出塁。次打者・タッカーの適時二塁打で5点目のホームを踏んだ。

この日は開幕戦とあり、オープニングセレモニーも実施され、昨季ワールドシリーズを連覇したドジャースナインは胸のナイキのロゴ、帽子のつばなどが金色であしらわれた「金色ユニホーム」を着用。試合前にはロハスとフリーマンがトロフィーを持ってグラウンドを一周し盛り上げた。

大谷は日本ハム時代、さらにメジャーでも開幕戦で本塁打を打ったことが1度もない。開幕戦はメジャー過去8年間で7試合に出場し31打数7安打1打点を記録している。

今季は2度目の右肘手術を経て開幕ローテーション入りし、二刀流の完全復活を期すシーズンだ。

今春は第6回WBCに侍ジャパンとして出場し、4試合で13打数6安打、打率・462、大会最多タイの3本塁打、7打点を記録。オープン戦は打者としては5試合で13打数4安打、3打点だった。