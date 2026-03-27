先日幕を閉じた2026WBC【写真：ゲッティ】

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WBSC(世界野球ソフトボール連盟)は日本時間27日、世界ランキングを更新。日本は2026WBC(ワールドベースボールクラシック)で優勝とはなりませんでしたが、1位を維持しています。

3月5日から始まったWBCはベネズエラの優勝で幕をおろしました。この結果を受けて世界ランキングが更新。日本は準々決勝でベネズエラに敗れ339ポイントを減らすも、2位のチャイニーズ・タイペイに1000ポイント以上の差をつける、6337ポイントで1位をキープしています。

今回の更新で5位まで順位の変動はなし。それでもWBC優勝を受けて5位ベネズエラが339ポイントを追加し、上位4チームとのポイント差を詰めました。

変動があった部分では、WBCではベスト8だったプエルトリコが、1次リーグで敗退したメキシコと入れ替わって6位に浮上。オーストラリアとドミニカ共和国もそれぞれ順位をあげています。

▽男子野球世界ランキングトップ12（右の数字はポイント数）
1位　日本　6337
2位　チャイニーズ・タイペイ　5302
3位　アメリカ　4357
4位　韓国　4239
5位　ベネズエラ　3992
6位　プエルトリコ　3298（前回7位）
7位　メキシコ　3227（前回6位）
8位　パナマ　2744
9位　オーストラリア　2425（前回11位）
10位　オランダ　2358（前回9位）
11位　ドミニカ共和国　2334（前回12位）
12位　キューバ　2291（前回10位）