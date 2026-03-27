WBSC(世界野球ソフトボール連盟)は日本時間27日、世界ランキングを更新。日本は2026WBC(ワールドベースボールクラシック)で優勝とはなりませんでしたが、1位を維持しています。

3月5日から始まったWBCはベネズエラの優勝で幕をおろしました。この結果を受けて世界ランキングが更新。日本は準々決勝でベネズエラに敗れ339ポイントを減らすも、2位のチャイニーズ・タイペイに1000ポイント以上の差をつける、6337ポイントで1位をキープしています。

今回の更新で5位まで順位の変動はなし。それでもWBC優勝を受けて5位ベネズエラが339ポイントを追加し、上位4チームとのポイント差を詰めました。

変動があった部分では、WBCではベスト8だったプエルトリコが、1次リーグで敗退したメキシコと入れ替わって6位に浮上。オーストラリアとドミニカ共和国もそれぞれ順位をあげています。

▽男子野球世界ランキングトップ12（右の数字はポイント数）1位 日本 63372位 チャイニーズ・タイペイ 53023位 アメリカ 43574位 韓国 42395位 ベネズエラ 39926位 プエルトリコ 3298（前回7位）7位 メキシコ 3227（前回6位）8位 パナマ 27449位 オーストラリア 2425（前回11位）10位 オランダ 2358（前回9位）11位 ドミニカ共和国 2334（前回12位）12位 キューバ 2291（前回10位）