【世界ランキング】日本はWBCで準々決勝敗退も1位をキープ 優勝のベネズエラは上位4チームとのポイント差を詰める
WBSC(世界野球ソフトボール連盟)は日本時間27日、世界ランキングを更新。日本は2026WBC(ワールドベースボールクラシック)で優勝とはなりませんでしたが、1位を維持しています。
3月5日から始まったWBCはベネズエラの優勝で幕をおろしました。この結果を受けて世界ランキングが更新。日本は準々決勝でベネズエラに敗れ339ポイントを減らすも、2位のチャイニーズ・タイペイに1000ポイント以上の差をつける、6337ポイントで1位をキープしています。
今回の更新で5位まで順位の変動はなし。それでもWBC優勝を受けて5位ベネズエラが339ポイントを追加し、上位4チームとのポイント差を詰めました。
変動があった部分では、WBCではベスト8だったプエルトリコが、1次リーグで敗退したメキシコと入れ替わって6位に浮上。オーストラリアとドミニカ共和国もそれぞれ順位をあげています。▽男子野球世界ランキングトップ12（右の数字はポイント数）
1位 日本 6337
2位 チャイニーズ・タイペイ 5302
3位 アメリカ 4357
4位 韓国 4239
5位 ベネズエラ 3992
6位 プエルトリコ 3298（前回7位）
7位 メキシコ 3227（前回6位）
8位 パナマ 2744
9位 オーストラリア 2425（前回11位）
10位 オランダ 2358（前回9位）
11位 ドミニカ共和国 2334（前回12位）
12位 キューバ 2291（前回10位）