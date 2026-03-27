お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が26日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。自身が参加しているフットサルチームに初参加した吉本芸人の奇行にツッコミを入れた。

「今回、初めて銀シャリの橋本（直）が入ってきて」と切り出した。橋本はサッカーは初心者だが、Jリーグには芸人一、詳しいという。「敵チームとしてやった時に。何かの反則があって。明らかに向こうの反則なのかな？ でも、まぁまぁと。俺がボールを向こうに譲ったの、蹴って。向こうから始めていいよと」と状況を説明。

続けて「その時の橋本の…周りが『お、出た、フェアプレー！』って言って。橋本が『フェアプレーですって！』とか言ってニヤニヤして。『フェアプレー、フェアプレー! 球よこすんですか』みたいな。ちょっとおかしい。フェアプレーを笑ってるの。フェアプレーを面白いと思ってるの」と語ると、相方の矢作が「え、どういうこと？」と投げかけた。

小木が「あいつ、おかしいんだ。ツッコミなきゃいけないのか、これってどういうことか分からないけど。吉本の悪い感じになってる。出た、吉本のこれ！って言って。『フェアプレーだ〜！』って。橋本ぐらいになると、ちょっといろんなお笑いの厳しいところでやってるからさ」と語ると、矢作も「一番面白くないことなんだろうな。フェアプレーってお笑いで一番面白くないところだから」と同調した。

小木は改めて「びっくりした。フェアプレーをこんなに笑うんだって。俺、フェアプレーで笑われたことなかったから。職業病だよね。フェアプレーはボケなんだよね」と語った。