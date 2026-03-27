東京と大阪で、『ささ恋』×サンリオキャラクターズのポップアップ開催
一迅社はミライシングスのプロデュースのもと、4月9日から東京と大阪で「ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ POP-UP SHOP」を開催する。
ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ キービジュアル
同イベントでは、『ささやくように恋を唄う』の著者・著者・竹嶋えく氏が、サンリオのコンセプトから着想を得て描き下ろした計20点のコラボデザインを公開する。魅力的な衣装を纏ったキャラクターたちのグッズやノベルティが多数登場する。
ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ キービジュアル
会場はタワーレコード渋谷店(4月9日〜26日)と、タワーレコードあべのHoop店(5月21日〜6月7日)の2カ所。混雑が予想される一部日程では事前入店予約が必要となる。整理券情報などは後日発表とのこと。
(c)竹嶋えく／一迅社
(c)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665091
ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ キービジュアル
同イベントでは、『ささやくように恋を唄う』の著者・著者・竹嶋えく氏が、サンリオのコンセプトから着想を得て描き下ろした計20点のコラボデザインを公開する。魅力的な衣装を纏ったキャラクターたちのグッズやノベルティが多数登場する。
ささやくように恋を唄う×サンリオキャラクターズ キービジュアル
会場はタワーレコード渋谷店(4月9日〜26日)と、タワーレコードあべのHoop店(5月21日〜6月7日)の2カ所。混雑が予想される一部日程では事前入店予約が必要となる。整理券情報などは後日発表とのこと。
(c)竹嶋えく／一迅社
(c)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L665091