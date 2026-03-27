まさにコレ、『大人のトレンドヘア』！？【40・50代】に猛プッシュ♡「控えめウルフボブ」

ランウェイでも街でも見かけるボブに注目してみると、最近は、レイヤーで無造作に遊ばせるアレンジが人気のひとつと言えそう。特に、襟足をシャープに作るウルフに近いシルエットには、大人世代にうれしいメリットが詰まっています。トップのへたりにボリュームダウンと、40・50代に多い髪悩みを上手くカバーしつつ、同時に新鮮さもまとってみませんか？ 大幅なイメチェンが不安な人も試しやすい、ウルフ感控えめなスタイルに絞って紹介します。

バランスが整うひし形シルエット

小顔見えが期待できるとして支持される、お馴染みのひし形シルエットは、まさにボブをベースにしたウルフヘア。肩上のレングスをベースに、やや高い耳のあたりにレイヤーを入れることで、トップやサイドが柔らかく膨らみ、必要な部分がボリュームアップして見えます。ウルフというとシャープな雰囲気を連想しやすいけれど、この丸みを帯びたシルエットなら、女性らしさをプラスできるので、流行のフラワープリントやフェミニンなアイテムともマッチしそう。

丸みをつけて可愛さアップ

ボブといえば、短めのレングスでもメンズライクに偏らず、可愛らしさを演出しやすいというメリットもあります。レイヤーをたっぷり入れた上で毛先を外ハネにすると、くびれによるメリハリが際立ち、後頭部の丸みも強調できるので、絶壁やのっぺり感のカバーを狙えそう。スタイリングした @yuuna__iwamaさんいわく、「白髪ぼかしで白髪を育てている」状態のカラーには、立体感を加速させる繊細なハイライトが潜んでいます。

ライン感でスタイリッシュに

毛先のライン感が印象的な、ぷつっと切り揃えたタッセルボブベースのアレンジ。レイヤー部分のやさしい丸みに、直線ならではの凛々しいスタイリッシュさが加わり、カジュアルやハンサムといったテイストに近づくイメージです。暗めのグレージュを選んでも重く見えないのは、透明感が特徴のアディクシーカラーのおかげかも。

動きを味方につけてこなれ見せ

レイヤーをラフに踊らせると、カジュアルな着こなしとも馴染むこなれたテイストに。カットした@kitadani_koujiroさんが、「動きのあるスタイルは多毛の方もチャレンジできます」とコメントしているように、ボリュームからくる広がりを抑え、ワンレングスだと重く見えやすい毛先に軽快さを与えてくれるところが魅力です。

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※こちらの記事では@yuuna__iwama様、@nico_saki.0420様、@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S