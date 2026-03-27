美味しそうなのみーーーっけ！【スタバ】小腹がすいたらコレ♡「新作フード」

新作が登場するたびに話題になる、【スターバックス】。今回は、軽めのランチやほっとひと息つきたいカフェタイムにぴったりな、フードメニューにフォーカスします。お食事系とスイーツ系から注目の新作をピックアップ。その日の気分に合わせて選んでみて！

ランチにもぴったり！ ボリューム抜群のサンドイッチ

カリッ & しっとりふんわり食感の石窯フィローネを使ったサンドイッチの新作、「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」が登場。公式サイトによると、「一口かじると肉汁が広がるハーブソーセージと、爽やかな酸味のブラックペッパー和えキャベツの酢漬けを石窯フィローネに挟みました」とのこと。空腹をしっかり満たしてくれそうなボリューム感ですが、酸味とブラックペッパーの風味で飽きずに食べられそう。価格は、\620（税込）。

心も体も満たされる！？ ホワイトチョコをまとったドーナツ

次にご紹介するのは、甘党の筆者もときめいた「バニラ オールドファッションドーナツ」\310（税込）。公式サイトによると、「コクのあるドーナツ生地に、バニラシードを入れたやさしい甘さのホワイトチョコレートコーティングをかけ、シンプルに仕上げました」とのこと。ドーナツ表面のサクサク感と生地のしっとり感の絶妙なバランスや、コーヒーとの相性もバッチリな甘さにハマってしまうかも。

どちらも、今だけ楽しめる季節限定メニューです。スタバの新作フードをお供に、素敵な時間を過ごして！

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writer：Reco.N