”あみ〜ゴ”鈴木亜美が18年ぶりの一日警察署長 膝丈タイトスカートで笑顔もスタイルも昔のまま

18年ぶりの一日警察署長

「あみ〜ゴ〜！ がんばって〜！」

横に座る女性警察官も思わず笑ってしまうほどの大きな声援に対し、笑顔で手を振っているのは、タレントで歌手の鈴木亜美（44）だ。

３月21日、警視庁・町田署が４月６日から始まる「春の交通安全運動」を前に、交通事故防止を呼びかけるイベントを行い、鈴木を一日警察署長に迎えた。膝丈のタイトスカート姿の鈴木は、アイドル時代と変わらないスタイルを維持。恥ずかしそうに笑う表情も“あみ〜ゴ“のままだ。鈴木はマイクを持ち、

「いま一度交通ルールのほうを確かめて、事故のないように、そしてケガをしないように、ぜひ協力をお願いします」

などと挨拶。町田駅前のイベント会場では、横断歩道を渡る際の安全確認の方法など交通ルールを学ぶクイズ大会が行われた。

囲み会見では、

「すごく久しぶり。また40過ぎて（制服を）着られると思ってなかったので、本当に光栄です」

と話し、18年ぶりとなる警察署長の大役を担う喜びを口にした。その後、大通りで、鈴木を先頭にパレードが行われ、沿道に集まった往年のファンたちからは冒頭のような声援がひっきりなしに飛んでいた。

「鈴木さんは町田市から６キロほどの距離のところにある神奈川県座間市出身。町田市は、鈴木さんにとって思い出の街で、トークイベントでも、初めて電車に乗って遊びに行ったのが町田市で、『自分の青春時代の場所』だと話していました」（イベントに参加した人）

現在、３児の母でもある鈴木は、

「ほぼ毎日車を運転するので、交通ルールは意識しています。子どもを連れて動くことも多いので話題にもしていますし、子どもも好きみたいです」

と話し、母の顔を覗かせていた。実は、冒頭のシーンで、鈴木の隣に座る女性警察官は、鈴木の“ママ友”。今回のオファーは、このママ友からの依頼だったという。鈴木は、後方で待機していた“ママ友”を呼び、

「実は初めてのママ友なんです。長男も次男も同じ年で、今回の話は彼女からもらって。いま子どもたちはパパに見てもらって野球してます」

と笑った。イベント終了後、二人は私服に着替えて、子どもたちを迎えに行ったのだろうか。18年ぶりとなるあみ〜ゴの警察官姿は“ママ友”のファインプレーだったようだ。