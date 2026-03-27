禁欲するよりも頻繁に射精した方が「精子の質」が向上するとの研究結果
妊娠したいと考えているカップルや夫婦の中には、セックスの際に男性が射精する精子の数を増やすために、しばらく禁欲する場合があります。ところが、合計で約5万5000人の男性の精子を調べた結果、禁欲するよりも頻繁に射精する方が「精子の質」が向上することが明らかになりました。
Sperm storage causes sperm senescence in human and non-human animals | Proceedings B | The Royal Society
Ejaculating more frequently may improve sperm quality - new study
https://theconversation.com/ejaculating-more-frequently-may-improve-sperm-quality-new-study-275373
女性の卵子の元となる原始卵胞は胎児のうちに作られるため、一般に卵子の年齢は女性の年齢と同一であるといえます。一方、男性の場合は継続的に精子が作られるため、男性の年齢は精子の年齢と同一というわけではありません。
男性の精巣で作られた精子は、射精するまで精巣上体という器官に貯蔵されます。妊娠を望む男性の中には、パートナーとセックスするまで数日〜数週間ほど射精を控えて精子の貯蔵数を増やし、セックスの際により多くの精子を放出できるように調整する人もいます。
今回、オックスフォード大学生物学部の研究者であるレベッカ・ディーン博士らの研究チームは、「精子が貯蔵されている間に劣化・老化してしまうことはあるのか？」という疑問について調査しました。これまでの研究で、加齢とともに男性の生殖能力や精子の質が低下することがわかっていましたが、貯蔵期間が精子の質に及ぼす影響はよくわかっていなかったとのこと。
研究チームは合計で約5万5000人の男性を対象とした115件の研究から精子のデータを収集し、射精の頻度と精子の質の関係を分析しました。その結果、男性が射精を控えると精子の健康状態が著しく悪化することが判明しました。
具体的には、貯蔵された期間が長くなると精子の運動性と生存率が低下し、DNAの損傷も増加していたと報告されています。これらの劣化が生じる理由について、ディーン氏らは「精子に酸化ストレスが蓄積したこと」「精子を動かすエネルギーが枯渇したこと」などが理由だと考えています。
世界保健機関(WHO)は精子分析や不妊治療、体外受精といった処置のために精子サンプルを提供する男性に対し、サンプル提供の2〜7日前は射精を控えるよう勧告しています。しかし今回の研究結果は、精子サンプルの質を向上させるにはサンプル提供の2〜7日前でも射精していいことを示唆しています。
2025年には、体外受精に用いる精子サンプル提供の48時間以内に射精することで、より長い時間禁欲した場合と比較して体外受精の成功率が向上するとの研究結果も報告されています。今回の結果は、この研究結果を裏付けるものであるとディーン氏らは述べました。
また、霊長類では頻繁な自慰行為が生殖成功率を高めるという研究結果も報告されており、男性の自慰行為には進化生物学的な利点がある可能性も示唆されています。つまり、自慰行為によって定期的に損傷したり劣化したりした精子を洗い流すことで、セックスの際により質の高い精子を放出できるというわけです。
さらに研究チームは、貯蔵中の精子の劣化が人間以外の動物でも起きるのかどうかを調べるため、鳥類・ミツバチ・は虫類・哺乳類などを含む30種の動物を対象とした56件の研究データを分析しました。その結果、人間以外の動物でも貯蔵中の精子が劣化することが確認されました。
一部の動物では、メスの体内でも数カ月〜数年にわたり精子が保存されることがありますが、精子はオスの体内よりもメスの体内の方が劣化速度が遅いこともわかりました。この理由について研究チームは、一部の動物ではメスの体内で精子を保護し、栄養を補給する抗酸化物質が分泌されているからではないかと推測しています。
ディーン氏らは、「マウスであろうと人間であろうと、精子は卵子と同様に作成後の『使用期限』があります。受精前に精子を長期間保存すると、質が低下してしまいます。しかし重要なことに、私たちの研究結果はシンプルかつ極めて効果的な対策の可能性も示唆しています」「受精のために新鮮な精子を使用することは、精子の質を向上させ、不妊治療の成果を大幅に高めることにつながる可能性があります」と述べました。