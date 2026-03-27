M-1ファイナリスト、近すぎるファンとの交流に反響「お母さんが謝りに来ましたが、全然OK」
お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢が25日にXを更新。近すぎるファンとの交流を写真で披露すると、ネット上には「見ててほんわか」「将来絶対大物になる」といった反響が寄せられた。
【写真】“ワキコチョコチョ”されるM-1ファイナリスト
真栄田が投稿したのは新幹線の中で撮影されたオフショット。写真には真栄田の顔に親しげに触れる少年の姿が収められている。投稿の中で真栄田は「この子、本当に初対面の全く知らない子です」と明かしつつ「お母さんが謝りに来ましたが、全然OKです。日本をリードする人間になる気がする」とコメント。
この直後にも真栄田はエックスを更新し少年との交流の模様を披露。少年からくすぐられる様子を記録した写真に真栄田は「ラストはワキコチョコチョしてきました笑」と言葉を添えている。
眞栄田と幼いファンの交流に、ネット上には「なんか見ててほんわかしました」「こういう子、将来絶対大物になるタイプだよね」「前世は家族だっただろの距離感」などの声が集まっている。
■真栄田賢（まえだ けん）
1976年3月1日生まれ。沖縄県出身。2005年に内間政成とお笑いコンビ「スリムクラブ」を結成。M-1グランプリ2010で準優勝を果たすと、以降も日清食品 THE MANZAI 2011、M-1グランプリ2016でファイナリストとなった。
引用：「スリムクラブ真栄田」X（@slimmaeken）
【写真】“ワキコチョコチョ”されるM-1ファイナリスト
真栄田が投稿したのは新幹線の中で撮影されたオフショット。写真には真栄田の顔に親しげに触れる少年の姿が収められている。投稿の中で真栄田は「この子、本当に初対面の全く知らない子です」と明かしつつ「お母さんが謝りに来ましたが、全然OKです。日本をリードする人間になる気がする」とコメント。
眞栄田と幼いファンの交流に、ネット上には「なんか見ててほんわかしました」「こういう子、将来絶対大物になるタイプだよね」「前世は家族だっただろの距離感」などの声が集まっている。
■真栄田賢（まえだ けん）
1976年3月1日生まれ。沖縄県出身。2005年に内間政成とお笑いコンビ「スリムクラブ」を結成。M-1グランプリ2010で準優勝を果たすと、以降も日清食品 THE MANZAI 2011、M-1グランプリ2016でファイナリストとなった。
引用：「スリムクラブ真栄田」X（@slimmaeken）