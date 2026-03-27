ボタフォゴMFエヴェルトン・モレッリに注目

ブラジル2部ボタフォゴの大型ボランチにJ1クラブからのオファーが届いているという。

地元メディア「グローボ」が3月26日、ボタフォゴのMFエヴェルトン・モレッリに対してJ1からのオファーが届いていると報じた。185センチの大型ボランチは国内のマリンガFCから2026年末まで期限付き移籍しているため、マリンガがボタフォゴに対してレンタル期間を終了させる要請を行っているという。

レポートでは、ボタフォゴが期限付き移籍終了時の買い取りオプションを持ち、契約交渉を前倒しで行う権利もあるという。同記事では「J1リーグのチームからオファーを受け、ボタフォゴSPを退団する可能性がある」とし、J1のクラブからのオファーは3月末を有効期限としているため、契約交渉には早期決着が求められるとした。

すでに開幕しているJ1百年構想リーグだが、その登録ウインドーの締め切りは4月8日までとなっている。3月末で各クラブが8試合を消化するだけに、最終順位を決定するプレーオフを入れても残り試合は12試合となる。

モレッリはここまで、パウリスタ州選手権に7試合、ブラジル2部で1試合に出場している。日本にブラジルから新戦力がやってくるのか注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）