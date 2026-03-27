オリックス・宮城大弥投手（２４）が２６日、スポーツ報知の独占コラム「一生百錬」で３年ぶりの覇権奪回にかける決意をつづった。２７日の楽天戦（京セラＤ）で、３年連続３度目の開幕投手を務める左腕。２３年大会に続いてＷＢＣに出場し、尊敬するドジャース・山本由伸投手（２７）らメジャー組から多くの刺激を受けた様子。チームの絶対的なエースとして、先発陣全員による「大競争」を歓迎し、優勝とキャリアハイ更新を目標に掲げた。

スポーツ報知の読者の皆さん、少しご無沙汰していました。お正月以来のコラムを書かせていただきます。自主トレからキャンプ、ＷＢＣ、オープン戦を経て、いよいよ開幕です。開幕投手を任されるのは３年連続。イニングや球数の兼ね合いはあると思いますけど、気持ちは過去２年と同じです。初回から全力でいかなければいけません。交代と告げられるまではゼロ、最少失点で抑えられるように、投げ込んでいきます。

ＷＢＣからチームに帰ってきて、３月２１日の阪神戦で登板しました。選手やスタッフの方から「お疲れさま。お帰り」と言っていただき、イニング間のキャッチボール中には「頑張れよ」と声援も聞こえました。いい意味で、気を使わない空気が流れているのがオリックスの良さ。久しぶりだな…と実感できました。

２３年に続き、ＷＢＣに出場させていただきました。一番大きいのは、準々決勝で負けた悔しさです。マイアミの球場は完全アウェーの雰囲気。歓声もすごくて、耳元で話さないと聞こえないぐらいでした。登板の機会はなかったですけど、マウンドに立ってみたかったという思いはあります。

井端監督には「いろんな場面で複雑な起用をして、申し訳なかった」と言われました。そんなことはありません。リリーフやイニング途中からの登板。本当に、すごくいい経験ができたからです。マイアミで投げられなかったのも、まだまだ実力が足りなかったからだと思っています。流れを変えられる投手になるため、もっともっとレベルアップしなければいけません。今後はロサンゼルス五輪や次回のＷＢＣもあります。選ばれるような選手でありたいし、選ばれれば一生懸命、全力で戦いたいです。

人との出会いや会話も貴重です。由伸さんはドシッとしていて、人気者。由伸さんの周りには人が集まります。準々決勝が終わり「ありがとうございました」とあいさつをしました。由伸さんからは「もう会わないと思うけど、ありがとう」って…。いつもの会話だと受け止めています（笑）。

大谷翔平さんは、器が大きかったです。チームに合流されると「タメ口じゃないやん」と声をかけていただきました。前回のこと（※１）を覚えていてくれているんだ…って。また、タメ口を許していただきました（笑）。菊池雄星さんが大事にされているのは「トレーニングが大事」ということ。メジャーで長く活躍されている左投手です。僕も大事だとは思っていましたけど、もっともっと大事だと思って、トレーニングをしなければいけません。

しっかりとシーズンへ気持ちを切り替え、この日の開幕を迎えました。若い投手の力が上がれば、より強いチームになると思っています。例えばペータ（山下）が少し離脱をしてしまいましたけど、彼らにとってはチャンスです。彼らが頑張って、いい意味でペータに焦りが出れば、それは楽しみなことです。もちろん僕もしっかりと競争の中に入って、勝つつもりです。

ソフトバンクさんと日本ハムさんが強いと言われています。シーズンに入れば何が起こるか分からないので、常に上を目指していきます。オリックスにはいい選手がそろっています。それぞれがけがをせず、悪い時は選手全員で支え合っていけば、必ず勝てると思っています。目標はキャリアハイ（※２）を更新し、優勝すること。先発の柱として、負けない投手になります。（宮城 大弥）

（※１）２３年ＷＢＣで宮城は大谷と初対面。ある時、並んでトイレをしていた同学年の佐々木朗希（現ドジャース）と会話。大谷と入れ替わっていたことに気づかず、タメ口で話し続けていた。「完全な勘違いでタメ口で話してしまって。そこから頭の中がおかしくなってしまいました…」と混乱したが、大谷は「タメ口で来いよ！」と“許可”。「翔平！」（もちろん冗談）と呼ぶと「おっ、いいやん！」とほほえましい関係が出来上がった。

（※２）宮城のキャリアハイは２１年の１３勝と勝率７割６分５厘、２３年の防御率２・２７、２５年の１６５奪三振。２１年の新人王を除けば、個人タイトルと縁がない。

◆宮城 大弥（みやぎ・ひろや）２００１年８月２５日、沖縄・宜野湾市生まれ。２４歳。少年野球「志真志ドラゴンズ」で野球を始め、中学は「宜野湾ポニーズ」でプレー。興南では１、２年夏に甲子園出場。３年時はＵ１８日本代表に選出され、１９年のドラフト１位でオリックス入団。２１年に１３勝を挙げ、パ・リーグ新人王を受賞した。２３年のＷＢＣでは侍ジャパンの世界一に貢献し、２６年も２大会連続で出場。通算成績は１１５試合で４９勝２９敗、防御率２・４８。１７１センチ、８５キロ。左投左打。年俸２億２０００万円。