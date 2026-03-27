３年目を迎える阿部慎之助監督率いる巨人は開幕で昨季のセ覇者・阪神と東京ドームで対戦する。阿部体制で迎える開幕戦は２４年（１年目）阪神に４―０、２５年（２年目）ヤクルトに６―５で勝ち、２年連続勝利中。巨人で新人監督から３年連続の開幕戦勝利となれば、８１〜８３、８９、９０年（８４〜８８年は王貞治監督が指揮）で５連勝した藤田元司以来２人目となる。

また、巨人は前年３位で迎えた開幕戦は〇〇〇●〇〇〇〇●●〇●●〇で９勝５敗の勝率・６４３。前年の順位と勝敗を見ると

位 勝利―敗戦 分 勝率

（１）２６―２０ ２ ・５６５

（２）１０― ７ ・５８８

（３） ９― ５ ・６４３

（４） ４― ３ ・５７１

（５） １― ２ ・３３３

（６） ０― ０ １ ・０００

２位翌年の開幕戦の勝率・５８８（１０勝７敗）を抑えて最も強さを見せている。さらに現在、２０１３年からプロ野球最長となる１３年連続勝ち越し中。宿敵・阪神を下して一気にスタートダッシュをかけることができるか。

◆３連戦の予想先発（２７日は予告）

２７日 巨人＝竹丸、阪神＝村上

２８日 巨人＝ハワード、阪神＝高橋

２９日 巨人＝山城、阪神＝伊藤将

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２７日 日テレ １８時１０分〜（高橋由伸氏、赤星憲広氏）※全国ネット、一部地域除く

ＢＳ日テレ ２１時２１分〜 ※リレー中継、放送しない場合あり

２８日 ＢＳ日テレ １４時〜（清水隆行氏）

日テレ １５時〜（原辰徳氏、能見篤史氏）※全国ネット、一部地域除く

２９日 ＢＳ日テレ １４時〜（篠塚和典氏）

日テレ １５時〜（江川卓氏、鳥谷敬氏）※全国ネット、一部地域除く