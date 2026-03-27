練習を見守る阿部慎之助監督（カメラ・宮崎　亮太）

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　３年目を迎える阿部慎之助監督率いる巨人は開幕で昨季のセ覇者・阪神と東京ドームで対戦する。阿部体制で迎える開幕戦は２４年（１年目）阪神に４―０、２５年（２年目）ヤクルトに６―５で勝ち、２年連続勝利中。巨人で新人監督から３年連続の開幕戦勝利となれば、８１〜８３、８９、９０年（８４〜８８年は王貞治監督が指揮）で５連勝した藤田元司以来２人目となる。

　また、巨人は前年３位で迎えた開幕戦は〇〇〇●〇〇〇〇●●〇●●〇で９勝５敗の勝率・６４３。前年の順位と勝敗を見ると

位　　勝利―敗戦　分　勝率

（１）２６―２０　２　・５６５

（２）１０―　７　　　・５８８

（３）　９―　５　　　・６４３

（４）　４―　３　　　・５７１

（５）　１―　２　　　・３３３

（６）　０―　０　１　・０００

　２位翌年の開幕戦の勝率・５８８（１０勝７敗）を抑えて最も強さを見せている。さらに現在、２０１３年からプロ野球最長となる１３年連続勝ち越し中。宿敵・阪神を下して一気にスタートダッシュをかけることができるか。

◆３連戦の予想先発（２７日は予告）

２７日　巨人＝竹丸、阪神＝村上

２８日　巨人＝ハワード、阪神＝高橋

２９日　巨人＝山城、阪神＝伊藤将

◆今カードの地上波・ＢＳ放送（解説者）

２７日　日テレ　　　１８時１０分〜（高橋由伸氏、赤星憲広氏）※全国ネット、一部地域除く

　　　　ＢＳ日テレ　２１時２１分〜　※リレー中継、放送しない場合あり

２８日　ＢＳ日テレ　１４時〜（清水隆行氏）

　　　　日テレ　　　１５時〜（原辰徳氏、能見篤史氏）※全国ネット、一部地域除く

２９日　ＢＳ日テレ　１４時〜（篠塚和典氏）

　　　　日テレ　　　１５時〜（江川卓氏、鳥谷敬氏）※全国ネット、一部地域除く