◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）は、山本由伸投手（２７）が先発したシーズン開幕戦の本拠地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、８回１死一塁で迎えた５打席目は中飛だった。

ダイヤモンドバックスの先発は、ザック・ゲーレン投手（３０）。４年連続で２ケタ勝利を挙げているダイヤモンドバックスのエースで、大谷は試合前の時点でこれまで１２打数３安打の打率２割５分で本塁打、打点なしに抑え込まれていた。初回先頭の１打席目はカウント２―２から甘く入ったナックルカーブを捉えると打球速度１１１・１マイル（約１７８・８キロ）の鋭い当たりで初打席初安打をマークした。シーズンの初打席で安打を放つのは２０年以来６年ぶりだった。両軍無得点の３回１死走者なしの２打席目は左飛。飛距離３５６フィート（約１０９メートル）の当たりだったが、やや詰まらされた。

４回表には山本がペルドモに２ランを浴びて先取点を献上したが５回、大谷が打席に立つ前にパヘスが３ランを放ち逆転していた。山本が５回まで２失点と粘投。逆転弾が出たことで勝利投手の権利も生まれた。パヘスが逆転弾を放った後もロハスが中前安打を放つと、大谷はフルカウントから内角低めのスライダーを見極めて四球。ゲーレンをマウンドから降ろした。山本は６回２失点で勝利投手の権利を持って降板した。２点をリードした７回先頭の４打席目は右腕付近に死球。ヒヤリとして場内からは大ブーイングが巻き起こったが、タッカーの右中間への適時二塁打で一気に生還した。その後スミスの２ランなどで８―２とリードを一気に６点に広げた。８回１死一塁の５打席目は右腕のホフマンを相手に中飛だった。

試合前にはキャッチボールをして調整。練習前のクラブハウスでは報道陣に「ムネ打ちました？」と侍ジャパンでともに戦ったホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）の結果を確認。その時点では本塁打を放っていなかったが、気になって仕方ないようだった。さらにナインには腕時計をプレゼント。「Ｈａｐｐｙ ｏｐｅｎｉｎｇ ｄａｙ！ Ｌｅｔ’ｓ ｔｈｒｅｅ−ｐｅａｔ！ Ｓｈｏｈｅｉ Ｏｈｔａｎｉ」（開幕おめでとう！３連覇しよう！ 大谷翔平）とメッセージが添えられていたという。

ＷＢＣでは、４試合に出場して３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された大谷。オープン戦では本塁打こそ出なかったが、６試合で１３打数４安打の打率３割８厘、３打点と２２〜２４日（同２３〜２５日）のエンゼルス３連戦では３戦連続安打を放ち、調子は上々だ。

投手としてもチームの５試合目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で先発予定。開幕から二刀流でフル回転するのは、２３年以来３年ぶりだ。まずは打者としてスタートを切った。