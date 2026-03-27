人気声優の平野綾（３８）が両親の若かりし頃の夫婦ショットをアップし、反響が寄せられている。

平野は２７日までにインスタグラムを更新。「朝。ふと、父の形見が気になって、久しぶりに今日一日ずっと身につけていて、日課である母への電話でそれを伝えたら、今日は結婚記念日だったそうな」と明かし、スーツ姿の父と着物姿で笑顔を見せる母の若かりし頃の夫婦ショットをアップした。「伝えたかったのね。父よ、粋な計らいをしてくれる そしてちらし寿司作ってる母よ、かわよ」と様子を記し、「父が亡くなって１２年。思い出さない日はない。そして今、芝居で父母と向き合う日々。これも必然だね」と投稿を締めた。

この投稿には「開いた瞬間、心にグッときました」「めちゃ美男美女」「まるでドラマのワンシーンの様な写真」「めっさイケメンやん」「二人ともすごくお似合い！」などの声が寄せられている。

平野は昨年８月、俳優の谷口賢志（まさし）と離婚したことを発表。２０２４年１月に結婚を報告し「交際０日婚」と話題だったが、同年９月には離婚協議中であることを明かしていた。