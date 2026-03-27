ディズニーストアに、”ミッキーマウスのパン屋さん”をテーマにした新コレクション「MICKEY’S BAKERY」が登場。

ミッキーアイコンをモチーフにしたデザインがかわいい、本物のパンのようなぬいぐるみキーチェーンや雑貨などが展開されます☆

ディズニーストア「ミッキーマウス」コレクション「MICKEY’S BAKERY」

スケジュール：

先行発売日：2026年3月31日（火）より順次先行販売店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア※ディズニー公式オンラインストアではディズニーストアクラブプレミアムメンバー限定で3月30日（月）12:00〜3月31日（火）7:00の先行販売が実施されます※発売日のディズニーフラッグシップ東京と東京ディズニーリゾート店での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となります発売日：2026年4月3日（金）販売店舗：ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、4月12日の「パンの記念日」に合わせ、”ミッキーマウスのパン屋さん”をテーマにした新コレクションが登場。

2026年のコンセプトは、おしゃれでスタイリッシュなパン屋さんです。

クロワッサンを抱えるミッキーや、ミッキーアイコンをモチーフにしたパンの描き起こしアートが使用されています。

グッズにはこんがりとした焼き色や、具材の質感などを細かく表現した、本物のパンのようなグッズが揃うコレクションです。

ぬいぐるみキーチェーンには「ミッキーマウス」やパンに加え「ドナルドダック」や「グーフィー」も登場。

「ドナルドダック」はパンを焦がしてしまったり、「グーフィー」は大きなホットドッグを作って喜んだりと、それぞれの愛らしい表情にも注目です。

そのほか、美味しそうなトーストのアートが大胆にあしらわれたぬいぐるみ付きブランケットや、ピザパン風のもちもちとしたクッションなどお部屋のアクセントになるホーム雑貨がラインナップ。

お買い物に便利なトートバッグやクロワッサンモチーフのポーチに入れてかわいく持ち歩けるエコバッグは、ギフトとしてもおすすめです☆

ミッキー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン Mickey’s Bakery 2026

価格：3,000円 (税込)

サイズ：全長 約30.5cm

キャラクター 約高さ21×幅9.5×奥行き12cm

オールドスタイルが印象的な「ミッキーマウス」のぬいぐるみキーホルダー。

シェフハットやエプロンを身に着けた「ミッキーマウス」のぬいぐるみも大人っぽい仕上がりになっています。

もちもちのやわらか触感に仕上げられたパンは、美味しそうな見た目だけでなく触り心地もポイントです。

ミッキー キーホルダー・キーチェーン Mickey’s Bakery 2026

価格：1,500円 (税込)

サイズ：全長 約13cm

パン(各) 約縦6×横4.3×厚み0.5cm

こんがり焼き上がったミッキーモチーフのベーコンエッグトーストをデザインしたキーホルダー。

トースト形チャームがふたつ、ベーコンエッグのチャーム、リボンタグが付いたボリュームのあるキーホルダーです。

ふたつのトーストチャームでベーコンエッグチャームをサンドして遊ぶこともできます。

ミッキー クッション Mickey’s Bakery 2026

価格：2,200円 (税込)

サイズ：約縦38×横40×厚み12cm

ふっくら焼き上がった、ミッキーモチーフのピザパン風クッション。

こんがりとした焼き色、とけたチーズ、フレッシュなトマトに鮮やかなピーマンのプリントはリアルで本物さながら。

裏面までこだわって再現されたデザインに注目です。

ミッキー ショッピングバッグ・エコバッグ ポーチ入り Mickey’s Bakery 2026

価格：3,500円 (税込)

サイズ：バッグ(使用時) 約縦32×横28×厚み0.2cm

持ち手(バッグ上部から持ち手のトップ長さ) 約15cm

ポーチ 約縦10.5×横12.5×厚み5cm／チェーン 約長さ16cm

こんがりと焼き上がったクロワッサンモチーフのエコバッグ。

きれいな焼き色にたっぷりのコンフィチュール、爽やかな輪切りレモンのプリントはリアルで本物さながら。

ミニーモチーフのカップケーキやミッキーモチーフのピザパン、ベーコンエッグトーストなどが散りばめられた、いい香りがしてきそうな総柄です。

ミッキー シークレットフィギュア Mickey’s Bakery 2026

価格：1,100円 (税込)

パッケージサイズ：約高さ6×幅5.3×奥行き3.7cm

こんがり焼き上がったパンやカップケーキをデザインしたシークレットフィギュア。

美味しそうなフィギュアと、プレートやフライパン、トレイがセットになっています。

セットクロワッサンとプレート、ベーコンエッグトーストとフライパン、ペイストリーとトレイ、カップケーキとプレート、ピザパンとトレイの全5種類です。

4月12日の「パンの記念日」に合わせて発売される、”ミッキーマウスのパン屋さん”をテーマにした新コレクション。

ディズニーストアにて2026年3月31日より順次販売が開始される「MICKEY’S BAKERY」の紹介でした☆

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※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります

※一部店舗で取り扱いがない場合があります

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