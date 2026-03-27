フリーアナウンサーの森香澄（30）が、26日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。アイドルにオススメしたフレーズをツッコまれる場面があった。

この日は「韓国旅SP」の後編。日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の韓国人メンバー・ウォンヒがゲストとして登場し、日本のバラエティー番組で使える日本語のレッスンをリクエストした。

するとタレントの指原は「カメラが回ってない時に、スタッフさんをなごませるひと言」として「押し巻きってどうですか？」を提案。スタッフに収録時間の進行具合を尋ねる様子を再現した。

そしてタレントでモデルのアンミカは「ベタなやつ、行くね」と前置きし「知らんけど」をオススメ。共演者らが爆笑する中、「大阪の人たちが使う」と解説を添えた。

対して森は「なんだろう、何がいいかな」と迷いながら、「撮影前にカメラさんに向かって言うひと言」といい、指で撃つポーズをしながら「かわいく撮ってくださいね」とキメた。

これを受けて、指原は「アンタ、現場でそんなことしてんの！？」と猛ツッコミ。アンミカも「してないとできない」と追撃したが、森は笑いながら手を振り否定していた。