東京・池袋のポケモンセンターで女性店員が元交際相手の男に刃物で刺され死亡した事件で、男が過去にストーカー規制法に基づく禁止命令が出た際に、「もう近づきません」と警視庁に話していたことが分かりました。

警視庁によりますと、26日午後7時半ごろ、豊島区東池袋のサンシャインシティに入る「ポケモンセンター」で、店員の春川萌衣さんが刃物で刺され殺害される事件がありました。

刺したとみられるのは、元交際相手の広川大起容疑者で、広川容疑者も自身の首を刺し、死亡しました。

2人を巡っては、春川さんが警視庁にストーカー被害を相談し、広川容疑者には、ことし1月、ストーカー規制法に基づく禁止命令が出ましたが、その際に「もう近づきません」と話していたことが分かりました。

警視庁はその後も春川さんに3回定期連絡をしていましたが、「異常はありません」と話していたということです。

春川さんの首には少なくとも5か所以上の刺し傷があったことも捜査関係者への取材で分かり、警視庁は強い殺意があったとみて調べています。

事件を受け、春川さんが勤務していたサンシャインシティのポケモンセンターは、当面の間、臨時休業するとしています。