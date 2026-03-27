◇フィギュアスケート 世界選手権(現地3月24日〜3月29日、チェコ・プラハ)

フィギュアスケートの世界選手権がチェコのプラハで開幕し、男子ショートプログラムで鍵山優真選手、佐藤駿選手、三浦佳生選手が出場しました。

ミラノ・コルティナ五輪銀メダルの鍵山選手は演技冒頭の4回転トウループと3回転トウループのコンビネーションを着氷させるも、トルプルアクセルでは踏みきりでミスがおき転んでしまいます。「93.80」で6位につけました。

ミラノ・コルティナ五輪銅メダルの佐藤選手は冒頭の4回転ルッツはわずかに回転不足を取られるも、4回転トウループと3回転トウループのコンビを成功。その後も大きなミスはなく「95.84」の4位で終えました。

三浦選手はジャンプでの度重なるミスがあり25位に沈みました。

首位にはアメリカのイリア・マリニン選手が「111.29」。鍵山選手と佐藤選手が28日のフリースケーティングに望みをかけ、メダルを狙います。

▽男子シングルSP結果1位 イリア・マリニン(アメリカ) 111.292位 アダム・シャオ(フランス)101.853位 アレクサンドル・セレフコ(エストニア) 96.49ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ4位 佐藤駿 95.846位 鍵山優真 93.8025位 三浦佳生