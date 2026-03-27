噛み癖が原因で十分なお手入れができずにいたワンコが、トリミングサロンに行ったら…？プロの手で大変身する様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で67万4000回再生を突破。「さすがプロ」「衝撃的な程変身しましたね」「とてもお利口さん」といった声が寄せられています。

【動画：噛みついてくる『13歳の元捨て犬』→トリミングができず、プロに任せた結果…素敵すぎる『大変身』】

噛み癖がある犬のトリミング

YouTubeチャンネル「DOGサロンpalm」に投稿されたのは、13歳の元捨て犬「モコ」ちゃんがトリミングで大変身する様子です。モコちゃんは小さい時に飼い主さんに拾われたのですが、今でも人に触れられるのが大の苦手。触ると噛んだり唸ったりするため、かつて利用していたサロンではトリミングを断られてしまったとか。

それ以降は自宅で定期的にシャンプーやカットをしていたものの、抵抗されるため十分なお手入れができず、いつしかモコちゃんは毛玉だらけに…。そこで飼い主さんは、噛み癖がある犬も受け入れている「DOGサロンPalm」を頼ることにしたのだそう。

頑張る姿が健気で愛おしい

店長さんが抱っこすると、噛みつこうとして暴れるモコちゃん。しかしトリミングテーブルに上がると「抵抗しても無駄だ…」と観念したのか、大人しくなったそう。

あっさり口輪を装着させてくれたので、さっそく店長さんとスタッフさんの2人がかりでシャンプーを開始。モコちゃんは暴れ出すかと思いきや、意外なことにじっとしていてくれたとか。

ドライヤーで被毛を乾かした後は、バリカンで体を丸刈りにしていきます。途中でモコちゃんが噛みつく素振りを見せても、冷静に対応して素早く作業を続ける店長さん。そしてスタッフさんはモコちゃんの体を支えながら、「頑張れ。大丈夫」と優しく声を掛けてサポート。

そんなお二人のプロの技術と犬に対する愛を信頼できると感じたからか、モコちゃんは思ったほど抵抗せず、頑張って耐えてくれていたそう。なんと大嫌いな爪切りの最中も、されるがままになっていたとか。健気な姿が愛おしいです。

別犬のように大変身！

体の毛玉を全て取り除いてトリミングが無事に完了すると、モコちゃんは別犬のように若々しくてスッキリした姿に変身！ますます可愛くなって、ご本人も満足げな様子だったとか。もちろんお迎えに来た飼い主さんも、とても喜んでくれたそうですよ。

この投稿には「綺麗になってよかったね」「頑張ってる姿が健気でかわいい」「このサロンは救世主ですね」「感激しました」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「DOGサロンpalm」には、トリミングが苦手なワンコたちが奇跡の大変身を遂げる様子が多数投稿されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「DOGサロンpalm」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。