県教育委員会は4月1日付の人事異動を発表しました。



管理職のうち女性の割合が過去最高となっています。



県教育委員会が発表した4月1日付の人事異動は全体で2696人、前の年度と比べ386人減少しました。



退職者が減少したことが要因となっています。



女性の管理職については校長を92人、副校長を2人、教頭を161人配置。



校長、副校長、教頭のうち女性が占める割合は27.5％となり、過去最高となっています。





（繁吉健志教育長）「社会総がかりで教育力の一層の向上に向けた取り組みの強化を図るため教職員人事異動方針に基づき全県的な視野に立って適材を適所に配置した」不登校対策では、通常学級での集団生活が難しい児童・生徒の教室への復帰や不登校の未然防止に取り組みます。別室で個別の支援を行う専属の教員を小学校では新たに7校に配置、中学校では35校から36校に1校増やしました。また、2028年に山口県で開催される全国高校総合文化祭に向け、新たに「全国高総文祭推進室」を設置します。今年度高校教育課に設置された「全国高総文祭準備班」を改組したもので、人員も4人から9人に増やしています。