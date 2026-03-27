「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが７月１６、１７日の２日間、米ロサンゼルスを代表する名門音楽ホール、ウォルト・ディズニー・コンサートホールでコンサート「ＳＣＡＲＬＥＴ ＮＩＧＨＴ＆ＶＩＯＬＥＴ ＮＩＧＨＴ」を開催することを２７日、発表した。２０２４年に行った３度目の頸椎（けいつい）手術後、米国での本格的な復帰公演になる。

同公演は４月３日から３日間、東京で行われる「ＹＯＳＨＩＫＩ ＣＬＡＳＳＩＣＡＬ ２０２６ 覚醒前夜―Ｔｏｋｙｏ ３ Ｎｉｇｈｔｓ 世界への第一章」に続くクラシカル・ワールドツアー第２章。ＹＯＳＨＩＫＩならではの繊細さと、激しさが交錯する壮大なステージを、２夜にわたって繰り広げていく。

ＹＯＳＨＩＫＩは「ウォルト・ディズニー・コンサートホールで演奏できることを大変光栄に思います。今の自分にとって、この公演はとても特別な意味を持っています。手術後、いつステージに戻れるのか、自分でも分からない時期がありました。この２日間は自分の中にある回復する力、ファンの皆さんとの絆を改めて感じられる時間になると思っています」とコメント。「クラシカルなピアノも演奏する予定ですが、それだけにとどまらず、従来の枠を超えた表現にも挑戦したい。新しい音やアイデアを模索しながら、感情的で、力強く、そして爆発力のあるステージを届けたいです」と意気込んだ。