やす子、“人生で初めて”家庭用ゲーム機を購入 カービィ、ポケモンなど楽しむ「嬉しい〜楽しいな〜!!」
お笑い芸人のやす子（27）が26日、自身のXを更新。「人生で初めて家庭用ゲーム機買いました!!」と、実際の写真を添えて報告した。
【写真】「楽しいな〜!!」“Switch2”でカービィのゲームをプレイするやす子
やす子は続けて「嬉しい〜楽しいな〜!!」と喜びをあらわにし、Nintendo Switch 2をテーブルモードで遊ぶ写真を公開。写真に写っているゲーム画面から、ソフトは2022年春に発売された人気ソフト『星のカービィ ディスカバリー』とみられ、「買ったソフトは星のカービィ、ポケモンZA!!モンハンもぽこあポケモンもやりたい!!楽しすぎる!!」と楽しんでいる様子を伝えた。
さらには「おすすめのソフトたくさん教えて!!」とフォロワーに呼びかけた。
この投稿にファンからは「龍が如く、やろうぜ！」「来年出るポケモンも楽しみですね！」「いいですね〜家庭用ゲーム機 やりたいゲームいっぱい楽しんでくださいませ」「とてもいいお買い物されましたね」「モンハンライズ&サンブレイクとポケモンZAもマリオカートワールドも、面白いですよ！来月に出る、トモタチコレクションもおすすめです！」「『あつ森』はやりませんか？あつ森でお友達になりたいです」「夢中になってるとアビシ君に嫉妬されるよ」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「楽しいな〜!!」“Switch2”でカービィのゲームをプレイするやす子
やす子は続けて「嬉しい〜楽しいな〜!!」と喜びをあらわにし、Nintendo Switch 2をテーブルモードで遊ぶ写真を公開。写真に写っているゲーム画面から、ソフトは2022年春に発売された人気ソフト『星のカービィ ディスカバリー』とみられ、「買ったソフトは星のカービィ、ポケモンZA!!モンハンもぽこあポケモンもやりたい!!楽しすぎる!!」と楽しんでいる様子を伝えた。
この投稿にファンからは「龍が如く、やろうぜ！」「来年出るポケモンも楽しみですね！」「いいですね〜家庭用ゲーム機 やりたいゲームいっぱい楽しんでくださいませ」「とてもいいお買い物されましたね」「モンハンライズ&サンブレイクとポケモンZAもマリオカートワールドも、面白いですよ！来月に出る、トモタチコレクションもおすすめです！」「『あつ森』はやりませんか？あつ森でお友達になりたいです」「夢中になってるとアビシ君に嫉妬されるよ」など、さまざまな反響が寄せられている。