【UEFA女子チャンピオンズリーグ】マンチェスター・ユナイテッド 2−3 バイエルン（日本時間3月26日／オールド・トラッフォード）

【映像】谷川が「25m絶品スルーパス」で神アシスト

バイエルン女子に所属するなでしこジャパン（サッカー女子日本代表）のMF谷川萌々子が、約25mのスルーパスでゴールを演出。話題となっている。

AFC女子アジアカップ2026で日本の優勝に貢献してバイエルンに戻った谷川は、日本時間3月26日のマンチェスター・ユナイテッド戦（UEFA女子チャンピオンズリーグの準々決勝ファーストレグ）でベンチスタート。1−1の同点で迎えた59分から途中出場すると、わずか12分後の71分には相手守備網を引き裂くキラーパスを通す。

自陣の中央から右に流れ、フリーなスペースにポジションを取った谷川は、DFジュリア・グヴィンからの縦パスを引き出す。寄せてきたMFリサ・ナルサンドを絶妙なターンでいなして前方を向くと、ルックアップからすぐに右足でボールを押し出した。

これがユナイテッドのCB2枚の間に通り、FWペルニレ・ハーダーが抜け出す。デンマーク代表エースは後ろから追いかけてきた相手をしっかりとブロックしながら、GKとの駆け引きを制してゴールの左隅に流し込んだ。

週間ベストイレブンにも選出される

敵地オールド・トラッフォードに詰めかけたファンからも、「おおー！」と歓声が上がった見事なスルーパス。WOWOWで解説を務めた鮫島彩さん（元なでしこジャパンDF）も「上手くディフェンスとディフェンスの間にポジションを取っていました。そこから裏抜けを狙い、そこを逃さなかった谷川選手」と称賛した。

このアシストはSNSでも話題に。ファンからは「谷川さんスルーパスうっま」「谷川ヤバすぎ」「谷川萌々子のスーパースルーパス」「体の使い方、出すタイミング、弾道が現役の時のセスクにそっくり！」「いやーすごいスルーパス見せてもらった」「全盛期の小野伸二ばりの視野の広さ、上からフィールド見てるよね」「完璧だわ」「決めたハーダー以上に谷川選手のパスが絶妙すぎて素晴らしい」など絶賛の声で溢れた。

谷川は2−2で迎えた84分にも決勝ゴールを挙げてバイエルンを3−2の勝利に導き、プレーヤー・オブ・ザ・マッチと週間ベストイレブンに選出された。また、ユナイテッドのMF宮澤ひなたも24分にPK獲得の起点となるスルーパスを通すなど、なでしこジャパンの2人が欧州最高峰の舞台で活躍している。

なお、準決勝進出を懸けた注目のセカンドレグは、日本時間4月2日に行われる。

（ABEMA／WOWSPO／UEFA女子チャンピオンズリーグ）

