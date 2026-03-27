冨永愛の長男・章胤、“遺伝子爆発”の母そっくりモデル姿を公開「カッコいい」「素敵すぎる」
モデル・冨永愛（43）の息子で、自身もモデルとして活動する冨永章胤（あきつぐ／20）が25日、自身のインスタグラムを更新。母・愛にそっくりな洗練されたモデル姿を公開した。
【写真】「美しい」冨永愛そっくり、洗練されたモデル姿の長男・章胤
章胤は「冨永章胤×kolor 対極のあいだで、更新される美学」と題し、ファッションブランド「kolor」をまとった最新カットを投稿。長身を活かしたダイナミックなポージングと、鋭いまなざしが印象的なビジュアルを披露している。
母親譲りのスタイルと表現力に、コメント欄には「カッコいい」「素敵すぎる」「美しい」「めっちゃ可愛い」「かっこよく着こなせるってすごい」などの声が寄せられていた。
【写真】「美しい」冨永愛そっくり、洗練されたモデル姿の長男・章胤
章胤は「冨永章胤×kolor 対極のあいだで、更新される美学」と題し、ファッションブランド「kolor」をまとった最新カットを投稿。長身を活かしたダイナミックなポージングと、鋭いまなざしが印象的なビジュアルを披露している。
母親譲りのスタイルと表現力に、コメント欄には「カッコいい」「素敵すぎる」「美しい」「めっちゃ可愛い」「かっこよく着こなせるってすごい」などの声が寄せられていた。