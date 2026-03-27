【NASCAR】グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）

【映像】トヨタトヨタトヨタの痛恨同士討ち（実際の様子）

全米で絶大な人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）で上位進出を狙っていたトヨタ陣営の3台が絡む、痛恨の「同士討ち」が中継席とファンを騒然とさせた。

アクシデントは第6戦ステージ2の終盤111周目、ターン3の入り口で起きた。エリック・ジョーンズが操る43号車（レガシー・モーター・クラブ）が突如としてコントロールを乱し、スピン。モウモウと立ち込める白煙のなか、後方を走行していたデニー・ハムリンの11号車（ジョー・ギブス・レーシング）とバッバ・ウォレスの23号車（23XIレーシング）が次々と巻き込まれた。

11号車のハムリンが43号車のジョーンズを背後からプッシュした形となったが、解説の天野雅彦氏は、ピットに戻らず走行を続けるマシンを見て「でも、結構ハードに壁にぶつかってましたよ」と指摘。実況の増田隆生氏も「トヨタ、トヨタ、トヨタの3台でやってしまった感じですね」と、同じメーカー同士の不運な連鎖に驚きを隠せなかった。

この日のレースに参戦していたトヨタ車は9台。そのうちの3台が一度にダメージを負うという事態に、視聴者からは「トヨタトヨタトヨタ」「みんなトヨタ」「ハムリン、プッシュしちゃったか...」「台数少ないのに」「トヨタ同士討ち」といった困惑と嘆きのコメントが殺到した。

幸い、ドライバーたちに大きな怪我はなかったものの、最終的にジョーンズが10位、ハムリンが11位、ウォレスは34位に沈み、手痛いアクシデントとなった。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）