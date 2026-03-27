◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 智弁学園 ― 花咲徳栄（2026年3月27日 甲子園）

準々決勝第2試合が行われ、10年ぶりの準決勝進出を目指す智弁学園（奈良）と初の春4強を狙う花咲徳栄（埼玉）が対戦した。

花咲徳栄の打線が序盤から爆発した。初回、公式戦初先発の智弁学園・田川璃空（3年）から2四球と単打で1死満塁とし、5番・奥野敬太（3年）が一、二塁間を破る先制適時打。さらに押し出し四球で2点目を挙げた。

智弁学園は早くも2番手・高井周平（3年）にスイッチしたが、花咲徳栄は2死から8番・中森来翔（3年）、9番・市村心（3年）、1番・岩井虹太郎（3年）が3連続適時打。5安打で6点のビッグイニングをつくった。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。

花咲徳栄は2回にも、1死三塁で奥野が相手3番手の水口亮明（3年）から右翼線へ2打席連続の適時打。2死満塁から市村の押し出し四球で8点目を入れた。智弁学園はその裏、1死満塁から9番・八木颯人（3年）の左犠飛で1点を返すと、3回からは1、2回戦と連続完投勝利の左腕エース・杉本真滉（3年）が4番手として登板。2死から四球を与えたものの無得点に抑えた。